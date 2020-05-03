На Майдане представители малого бизнеса устроили "антикарантинную" акцию протеста

В то время, как в Украине стало на 1,7 тысяч меньше ФОПов в апреле, в Киеве на Майдане независимости представители малого бизнеса вышли на акцию протеста с требованием разрешить работу на период карантина.

Об этом сообщает РБК-Украина.

В акции приняли участие предприниматели из различных регионов Украины - Львов, Харьков, Чернигов, Винница, Мукачево, Хмельницкой области. Демонстранты требуют разрешить работу малому бизнесу, а также выступили за упрощенную систему налогообложения для предпринимателей.

Все участники акции были в масках, а также соблюдали дистанцию.

Митинг предпринимателей на Майдане. Фото: РБК-Украина

Как сообщали Українські Новини, 22 апреля Кабмин продлил карантин до 11 мая.

Ранее редприниматели рассказали, почему вышли протестовать под Кабмин.

Предпринимательское движение "Save ФОП", которое ранее требовало снять карантин с начала мая, просит Кабинет министров Украины разрешить розничную торговлю с 1 мая. В противном случае движение пригрозило влеати протестами.