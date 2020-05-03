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  • На Майдане представители малого бизнеса устроили "антикарантинную" акцию протеста
03 мая 2020, воскресенье, 13:55 323
Политика 2020-05-03T13:56:49+03:00
Українські Новини
На Майдане представители малого бизнеса устроили "антикарантинную" акцию протеста

На Майдане представители малого бизнеса устроили "антикарантинную" акцию протеста

Надежда Комендантова
Акции протеста, Протесты, Карантин, Акция протеста, Майдан, Предприниматели, ФОП, Save ФОП
Митинг предпринимателей на Майдане. Фото: РБК-Украина
Митинг предпринимателей на Майдане. Фото: РБК-Украина

В то время, как в Украине стало на 1,7 тысяч меньше ФОПов в апреле, в Киеве на Майдане независимости представители малого бизнеса вышли на акцию протеста с требованием разрешить работу на период карантина.

Об этом сообщает РБК-Украина.

В акции приняли участие предприниматели из различных регионов Украины - Львов, Харьков, Чернигов, Винница, Мукачево, Хмельницкой области. Демонстранты требуют разрешить работу малому бизнесу, а также выступили за упрощенную систему налогообложения для предпринимателей.

Все участники акции были в масках, а также соблюдали дистанцию.

Митинг предпринимателей на Майдане. Фото: РБК-УкраинаМитинг предпринимателей на Майдане. Фото: РБК-Украина

Как сообщали Українські Новини, 22 апреля Кабмин продлил карантин до 11 мая.

Ранее редприниматели рассказали, почему вышли протестовать под Кабмин.

Предпринимательское движение "Save ФОП", которое ранее требовало снять карантин с начала мая, просит Кабинет министров Украины разрешить розничную торговлю с 1 мая. В противном случае движение пригрозило влеати протестами.

 

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