В США тысячи граждан протестуют против условий карантина

Несмотря на то, что президент США Дональд Трамп анонсировал об ослаблении карантинных условий в некоторых штатах, тысячи американцев вышли на акции протеста из-за ослабления карантина. Об этом передает Reuters..

Отмечается, что около 2,5 тысяч в Вашингтоне вышли на митинги против режима самоизоляции. Жители требуют снять карантин и вернуть прежний образ жизни.

"Закрытие предприятий путем выбора победителей и проигравших, важных и второстепенных является нарушением Конституции штата и федеральной Конституции. Нет никаких сомнений в том, что защита свободы означает риск перед всеми опасностями. Американская революция велась в разгар эпидемии оспы", - отметил организатор митинга Тайлер Миллер.

В частности, митингующие выступают против указа губернатора-демократа Джея Инсли о карантинных ограничениях, обязывающих людей покидать работу, закрывать бизнес и "сидеть дома".

Протестующие съехались в столицу на своих машинах со всего штата, загромоздив центральную улицу у здания парламента под сигналы клаксонов.

По словам официального представителя полиции Вашингтона Криса Лофтиса, толпа осталась на территории столицы после запланированного окончания митинга. Стражи порядка пока никаких действий не предпринимали.

Как сообщали Українські Новини, несмотря на ослабление эпидемии коронавируса, США готовятся к возвращению к коронавирусной инфекции.

Кроме того, Трамп заявил, что ничего не знал об эпидемии коронавируса осенью и обвинил СМИ в распространении фейков.