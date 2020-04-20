подписаться на рассылку
26.9 27.4
29 29.77
˟
20 апреля 2020, понедельник, 12:27 174
Америка 2020-04-20T12:27:21+03:00
Українські Новини
В США тысячи граждан протестуют против условий карантина

В США тысячи граждан протестуют против условий карантина

Елизавета Кесельман
США, Америка, Протесты, Коронавирус в США

Несмотря на то, что президент США Дональд Трамп анонсировал об ослаблении карантинных условий в некоторых штатах, тысячи американцев вышли на акции протеста из-за ослабления карантина. Об этом передает Reuters..  

Отмечается, что около 2,5 тысяч в Вашингтоне вышли на митинги против режима самоизоляции. Жители требуют снять карантин и вернуть прежний образ жизни. 

"Закрытие предприятий путем выбора победителей и проигравших, важных и второстепенных является нарушением Конституции штата и федеральной Конституции. Нет никаких сомнений в том, что защита свободы означает риск перед всеми опасностями. Американская революция велась в разгар эпидемии оспы", - отметил организатор митинга Тайлер Миллер.

В частности, митингующие выступают против указа губернатора-демократа Джея Инсли о карантинных ограничениях, обязывающих людей покидать работу, закрывать бизнес и "сидеть дома".

Протестующие съехались в столицу на своих машинах со всего штата, загромоздив центральную улицу у здания парламента под сигналы клаксонов.

 

По словам официального представителя полиции Вашингтона Криса Лофтиса, толпа осталась на территории столицы после запланированного окончания митинга. Стражи порядка пока никаких действий не предпринимали. 

Как сообщали Українські Новини, несмотря на ослабление эпидемии коронавируса, США готовятся к возвращению к коронавирусной инфекции. 

Кроме того,  Трамп заявил, что ничего не знал об эпидемии коронавируса осенью и обвинил СМИ в распространении фейков.

 

 

 

Больше новостей о: США Америка Протесты Коронавирус в США

В Украине уже 5,7 тыс. инфицированных коронавирусом. Погиб 151 человек
В Украине 40-й день карантина. До его окончания осталось четыре дня
Новости
Украинские медики-добровольцы пробудут в Италии на неделю дольше 12:37
Из-за карантина может закрыться каждый пятый малый бизнес, - опрос 12:33
США. Фото: fаcebook.com/ulanаsuprun
В США тысячи граждан протестуют против условий карантина 12:27
В ВСУ на Пасху выявили три новых случая коронавируса 12:03
Спасатели локализировали несколько очагов пожаров в Житомирской области и Чернобыльской зоне 12:00
больше новостей
Падение зарплат, рост цен и доллара: чего ожидать украинцам после карантина 07:00
Доллары лучше не сдавать: чего ожидать на валютном рынке после Пасхи 05:30
Киево-Печерская лавра. Фото: slavaratynski
Фото дня: В Киево-Печерскую лавру, где более 100 инфицированных коронавирусом, начали приносить продукты 19:27
Заморозки до -5 и дожди. Прогноз погоды на Пасху 21:40
Врач-инфекционист получил 1910 гривен зарплаты после всех обещаний ее поднять 14:34
больше новостей
Врач-инфекционист получил 1910 гривен зарплаты после всех обещаний ее поднять 14:34
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь: онлайн-трансляция 14:21 Дополнено
Зеленский заработал в марте 28 тысяч гривен 15:42 Документ
После карантина Ryanair будет продавать билеты от 99 центов 20:04
Киево-Печерская лавра. Фото: slavaratynski
Фото дня: В Киево-Печерскую лавру, где более 100 инфицированных коронавирусом, начали приносить продукты 19:27
больше новостей
За сутки в Киеве зафиксировали 49 новых случаев заражения коронавирусом
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok