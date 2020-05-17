В мире количество подтвержденных случаев коронавируса пошло на спад. Данные на 17 мая

По состоянию на утро 17 мая в мире зафиксировано 4 542 910 случаев заражения коронавирусом Covid-19, что на 92 876 инфицированных больше по сравнению с данными на 16 мая. В то же время количество зафиксированных случаев за сутки уменьшилось на 6 048.

Об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса

За стуки от коронавируса умерли 4 116 человек, всего в мире зафиксировано 311 821 летальных случаев.

Вылечились от коронавируса 1 693 685 человек во всем мире.

Так лидерами по заболеваемости являются США, Россия и Великобритания.

В США по состоянию на 17 мая зафиксировано 1 467 884 случаев заболевания, что на 24 696 человек больше, чем 16 мая.

В России за стуки заболели 9 200 человек, всего - 272 043.

В Великобритании заболели 241 461 человек, из них за прошедшие сутки коронавирус подтвердили у 3 457 человек.

На четвертом месте по заболеваемости в мире находится Бразилия, где зафиксировали 233 511 случаев коронавируса.

На пятом месте Испания, где подтверждено 230 698 случаев Covid-19.

Италия за стуки сместилась на ступеньку ниже, в стране зафиксировано 224 760 случаев коронавируса.

В случае подозрения на коронавирус Минздрав рекомендует обратиться к своему семейному врачу либо по номеру телефона горячей линии в своем регионе.

Номера телефонов горячей линии Минздрава

А также напомнили о правилах, которые помогут уменьшить риск заражения

Что делать, чтобы не заразиться Covid-19

Как сообщали Українські Новини, в пятницу, 15 мая, в мире зарегистрировали 4 443 986 случаев заражения коронавирусом, 1 588 502 из них выздоровели, 302 462 - умерли.

В четверг, 14 мая, в мире зарегистрировано 4 350 026 (87 975 за сутки) случаев заражения коронавирусом, 1 551 911 из них выздоровели (58 461 за сутки), 297 251 – умерли (за сутки - 5290).