У Лондоні за "антикарантинні" протести заарештували 19 осіб

В той час, як в Німеччині пройшли багатотисячні акції проти карантину, британська поліція заарештувала 19 осіб в суботу за навмисне порушення правил соціального дистанціювання в знак протесту проти коронавірусних обмежень.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Столична поліція повідомила, що група людей в Гайд-парку в центрі Лондона протестувала проти реакції уряду на пандемію COVID - 19 та ігнорувала неодноразові прохання розійтися.

"Відносно невелика група в Гайд-парку зібралася разом, щоб висловити протест проти обмежень в явне нарушениеуказаний, піддаючи себе та інших ризику зараження", - йдеться в заяві Лоуренса Тейлора, заступника помічника комісара столичної поліції.

"Офіцери в черговий раз взяли зважений підхід і спробували розігнати групу. Це призвело до того, що 19 осіб були заарештовані, а ще десять отримали повідомлення про фіксований покарання", - повідомили в поліції.

У неділю прем'єр Великобританії Борис Джонсон виклав плани щодо послаблення режиму ізоляції, і тепер людям в Англії дозволено зустрічатися з іншими людьми в парках. Однак згідно з правилами соціальна дистанція повинна бути збережена, і збори великих груп не допускаються.

Нагадаємо, кількість хворих у світі продовжує зростати. У Великобританії захворіли вже 241 461 осіб, з них за минулу добу коронавірус підтвердили у 3 457 чоловік.

Незважаючи на те, що президент США Дональд Трамп анонсував про ослабленні карантинних умов у деяких штатах тисячі американців вийшли на акції протесту через ослаблення карантину.

В Україні також на Майдані представники малого бізнесу влаштували "антикарантинную" акцію протесту.