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17 мая 2020, воскресенье, 10:12 247 Дополнено
Медицина 2020-05-17T11:00:02+03:00
Українські Новини
В Украине после 4-дневного роста количество новых зараженных коронавирусом уменьшилось

В Украине после 4-дневного роста количество новых зараженных коронавирусом уменьшилось

Ярина Вацяк
Коронавирус, коронавирус в Украине, Covid-19, статистика коронавируса
Коронавирус. Фото: pixabay.com
Коронавирус. Фото: pixabay.com

По состоянию на 17 мая в Украине подтверждено 18 291 случаев заболевания коронавирусом, всего за сутки подтверждено 433 случая Covid-19, по сравнению с данными заболеваемости Covid-19 на 16 мая, когда за сутки зафиксировали 528 новых случаев. За сутки от коронавируса умерли 514 человек, выздоровели - 5116 человек. Так, количество новых случаев снизилось на 18%, количество новых летальных случаев - на 19%.

Об этом говорится в сообщении Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения, передают Українськi Новини.

При этом 16 мая показатель новых заболевших за сутки стал больше, чем выздоровевших - 433 против 210.

Количество новых случаев заболевания 16 мая составило 2,4% от общего количества заболевших на 15 мая.

Больше всего случаев инфицирования выявлено в Черновицкой области (2 694), в Киеве (2 280) и Ивано-Франковской области (1 210).

В Киевской области зафиксированы 1 197 случаев коронавирусной инфекции, в Ривненской области - 1 126 случаев, в Тернопольской - 1 078, во Львовской - 1 019, в Закарпатской - 885, в Днепропетровской - 837, в Харьковской - 786, в Одесской - 746, в Винницкой - 715, в Волынской - 615, в Житомирской - 546, в Кировоградской - 443, в Запорожской - 378 случаев.

372 случая выявлены в Черкасской области, 264 случая - в Полтавской области, 253 случая - в Хмельницкой, 238 случаев - в Николаевской,  167 случаев - в Херсонской, 162 случая - в Сумской, 130 случаев - в Донецкой, 108 случаев - в Черниговской и 42 случая - в Луганской области.

Согласно опубликованному Кабмином плану выхода из карантина, первый этап выхода из карантина будет вводиться, если в течение 10 дней подряд соотношение зафиксированных случаев заболевания коронавирусом среди всех заболевших не меняется или удерживается в пределах 5%.

Данные заболеваемости коронавирусом за сутки. Инфографика: Центр общественного здоровьяДанные заболеваемости коронавирусом за сутки. Инфографика: Центр общественного здоровья

Карта распространения коронавируса в Украине. Карта: Центр общественного здоровьяКарта распространения коронавируса в Украине. Карта: Центр общественного здоровья

Также в Минздраве напомнили алгоритм действий при подозрении на коронавирус Covid-19. 

Алгоритм действий при подозрении на коронавирусАлгоритм действий при подозрении на коронавирус. Инфографика: Минздрава

Как сообщали Українські Новини,  по состоянию на утро 17 мая в мире зафиксировано 4 542 910 случаев заражения коронавирусом Covid-19, что на 92 876 инфицированных больше по сравнению с данными на 16 мая.

С понедельника, 18 мая, Украина начнет тестирование на антитела к коронавирусу.

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