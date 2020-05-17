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17 мая 2020, воскресенье, 12:29 1227
Общество 2020-05-17T13:45:01+03:00
Українські Новини
В Киеве ночной клуб "Queen" проводит вечеринки, несмотря на карантин

В Киеве ночной клуб "Queen" проводит вечеринки, несмотря на карантин

Ярина Вацяк
Карантин, Клуб Queen, Нарушение карантина
Нарушение карантина в ночном клубе
Нарушение карантина в ночном клубе "Queen". Фото: alenka.marmeladka

В Киеве, несмотря на карантин, возобновил работу элитный ночной клуб "Queen", где ранее на порно-шоу заметили бывшего главу таможни Максима Нефедова.

Видео и фото с вечеринки выкладывали в Instagram-сториз и отмечали заведение в ночь с 15 на 16 мая, пишет "Страна".

На кадрах видно, что в клубе много людей - заполнены все столики и танцпол. При этом большинство посетителей комплекса были без средств защиты и не соблюдали социальную дистанцию.

Посетители подписывали истории радостными сообщениями и говорили, что рады открытию и соскучились по ночной жизни.

ночной клуб ночной клуб "Queen"

Карантин в ночном клубе Карантин в ночном клубе "Queen"

Нарушение карантина в ночном клубе Нарушение карантина в ночном клубе "Queen"

Как сообщали Українські Новини, с 11 мая в Украине начался первый этап ослабления карантина, заведениям общественного питания разрешили принимать клиентов на летних площадках под открытым небом при условии соблюдения всех карантинных норм. О разрешении работы ночных клубов речь не шла.

Также Кабинет Министров увеличил максимальное количество людей, одновременно пребывающих за столиком на летних площадках ресторанов и кафе с 2 до 4.

Рестораторы говорят, что от смягчения карантина выиграли рестораны с большими летними площадками на окраинах.

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