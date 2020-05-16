Украинцы стали активно искать работу, а количество вакансий снизилось

В то время, как в Украине из-за карантина растет безработица, после введения первого этапа смягчения карантина украинцы активизировали поиск работы. За минувшую неделю на специализированных сайтах выросло количество резюме. Об этом сообщает Экономический обзор недели Национального банка Украины.

Отмечается, что после смягчения карантина салоны красоты, рестораны, учреждения торговли, сферы обслуживания и культуры постепенно возобновляют поиск сотрудников.

Однако, в обзоре отмечается, что количество новых вакансий все еще ниже докризисного во всех видах деятельности.

Как сообщали Українські Новини, безработица растет. В апреле зарегистрированы 100 тыс. безработных.

Ранее Українськi Новини писали, как оформить пособие по частичной безработице в восемь шагов: детальная инструкция. Чтобы встать на учет онлайн, достаточно отправить через интернет пакет документов в выбранное отделение.

Ранее Кабмин выделил 4,7 млрд гривен на выплаты потерявшим работу из-за карантина украинцам