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16 мая 2020, суббота, 13:55 479
Общество 2020-05-16T14:30:02+03:00
Українські Новини
В клинике Biotex рассказали, в каких условиях содержатся младенцы от суррогатных матерей

В клинике Biotex рассказали, в каких условиях содержатся младенцы от суррогатных матерей

Анна Рудык
Суррогатное материнство, Отель Венеция, Альберт Точиловский, Biotex
Младенцы в отеле
Младенцы в отеле "Венеция" Скриншот видео 5 канал

Владелец клиники суррогатного материнства Biotex Альберт Точиловский заявляет, что все 50 младенцев в отеле "Венеция" при медклинике находятся в нормальных условиях и в разных помещениях, которые проветриваются и удерживают необходимый температурный режим.

Об этом он сказал в интервью Українським Новинам.

"Конечно (дети) в нормальных (условиях), у нас бейби-руму уже 6 лет, но он рассчитан, конечно, на 4-8 часов, в зависимости от пакета для родителей. Но так как сложилась ситуация, что нужно было непосредственно круглосуточно за ними установить режим, то мы просто добавили количество медсестер, тем более, что в клинике работы стало в 5 раз меньше. У нас профессиональные медсестры просто перешли из одного отдела в другой. Была проверка Денисовой и Филипишиной, они это все видели. Там хорошие условия для новорожденных, теплые подстилки, которые рассчитаны на 37 градусов и инкубаторы", - сообщил он.

По его словам, в отеле была проверка ювенальной юстиции, которая видела все условия.

"Все оборудование у нас практически новое, поэтому все условия соблюдаются на высоком уровне, поэтому детям ничего не угрожает. К деткам мы никого не пускаем. Сделали исключение только для вчерашней инспекции Филипишиной и сегодняшнего визита Денисовой. А так, туда заходят одни и те же люди, которые находятся здесь на карантине, безвылазно живут в номерах, поэтому особое внимание уделяется их здоровью", - отметил Точиловский.

Он добавил, что ранее подобных случаев, чтобы сразу 50 детей находилось в отеле при клинике не было.

"Чтобы сразу 50 детей, то такого не было. Была ситуация, когда допустим, родителям не выдавали паспорт или другие документы, но все равно они находились здесь. Они могли на 4-8 часов оставить в бейби-руме ребенка, но все равно, он ночевал уже с ними. Но именно такой ситуации… Вы сами понимаете, что это форс-мажор, к которому никто не был готов, я имею в виду, что в мире не ожидали пандемии коронавируса. Но, как выяснилось, мы были к этому на 100% готовы", - подчеркнул он.

Как сообщали Українськi Новини, дети от суррогатных матерей в киевском отеле могут заболеть коронавирусом.

Также в клинике БиоТексКом говорят, что подняли скандал специально для привлечения властей к проблеме и организации специальных рейсов.

Кроме того, количество малышей от суррогатных матерей в ближайшие дни может вырасти до сотни.

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