Дети от суррогатных матерей в киевском отеле могут заболеть коронавирусом, - владелец клиники Biotex

Владелец клиники суррогатного материнства Biotex Альберт Точиловский считает, что нельзя отбрасывать риски относительно того, что дети, находящиеся в отеле в Киеве, могут заболеть коронавирусом.

Об этом он сказал в интервью Українським Новинам.

"У нас пока нет (коронавируса у этих детей). Мы делаем тесты. У нас конкретно, нет. Я не могу сказать, что 100% мы сможем деток уберечь, я не могу гарантировать, даже при соблюдении всех норм. Может и нянечка принести и так далее. К сожалению, я их держу здесь в отеле по 3-4 недели, то есть они находятся этот срок безвылазно, чтобы сократить риски", - сказал он.

Несмотря на это, по его словам, риски, что дети могут подхватить коронавирус, все равно существуют.

Как сообщали Українськi Новини, в клинике БиоТексКом говорят, что подняли скандал специально для привлечения властей к проблеме и организации специальных рейсов.

Кроме того, количество малышей от суррогатных матерей в ближайшие дни может вырасти до сотни.

Тем временем уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба выступает за запрет суррогатного материнства в Украине.