У клініці Biotex розповіли, в яких умовах утримуються діти від сурогатних матерів

Власник клініки сурогатного материнства Biotex Альберт Точиловський заявляє, що всі 50 немовлят в готелі "Венеція" при медклініці знаходяться в нормальних умовах і в різних приміщеннях, які провітрюються і утримують необхідний температурний режим.

Про це він сказав в інтерв'ю Українським Новинам.

"Звичайно (діти) в нормальних (умовах), у нас бейбі-руму вже 6 років, але він розрахований, звичайно, на 4-8 годин, в залежності від пакету для батьків. Але так склалася ситуація, що потрібно було безпосередньо цілодобово за ними встановити режим, то ми просто додали кількість медсестер, тим більше, що в клініці роботи стало в 5 разів менше. У нас професійні медсестри просто перейшли з одного відділу в інший. Була перевірка Денисової і Філіпішиної, вони це все бачили. Там хороші умови для новонароджених, теплі підстилки, які розраховані на 37 градусів і інкубатори", - повідомив він.

За його словами, в готелі була перевірка ювенальної юстиції, яка бачила всі умови.

"Все обладнання у нас практично нове, тому всі умови дотримуються на високому рівні, тому дітям нічого не загрожує. До діток ми нікого не пускаємо. Зробили виняток лише для вчорашньої інспекції Філіпішиної і сьогоднішнього візиту Денисової. А так, туди заходять одні і ті ж люди, які знаходяться тут на карантині, безвилазно живуть в номерах, тому особлива увага приділяється здоров'ю", - зазначив Точиловский.

Він додав, що раніше подібних випадків, щоб відразу 50 дітей перебувало в готелі при клініці не було.

"Щоб одразу 50 дітей, то такого не було. Була ситуація, коли припустимо, батькам не видавали паспорт або інші документи, але все одно вони перебували тут. Вони могли на 4-8 годин залишити в бейбі-румі дитину, але все одно, вона ночувала вже з ними. Але саме в такій ситуації... Ви самі розумієте, що це форс-мажор, до якого ніхто не був готовий, я маю на увазі, що в світі не очікували пандемію коронавірусу. Але, як з'ясувалося, ми були до цього на 100% готові", - підкреслив він.

Як повідомляли Українські Новини, діти від сурогатних матерів в київському готелі можуть захворіти на коронавірус.

Також в клініці БіоТексКом кажуть, що підняли скандал спеціально для притягнення влади до проблеми і організації спеціальних рейсів.

Крім того, кількість малюків від сурогатних матерів в найближчі дні може зрости до сотні.