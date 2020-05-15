Роскомнадзор пожаловался в Google на New York Times из-за новости об искажении статистики о COVID-19

Пока российские депутаты носят значки, которые должны отпугивать коронавирус, а Россия выходит на вторе место по уровню заболеваемости, Российский орган Роскомнадзор утверждает, что американский информационный ресурс разместил неправдивые данные о занижении в России официальных данных о смертности от COVID-19, а также призвал Google заблокировать новости с таким содержанием.

Об этом сообщает российский ресурс "МБХ медиа", на который тоже пожаловались в России.

Российский орган по надзору за массовыми коммуникациями 14 мая стал утверждать, что публикация в издании "New York Times" о том, что в Москве не учтено около 70% летальных случаев коронавируса, а в других регионах РФ – 80% содержит неправдивую информацию.

Российские чиновники утверждают, что не манипулируют статистикой и обвинила несколько изданий в спекуляциях на эту тему.

Так, Роскомнадзор направил в компанию Google уведомление о необходимости заблокировать доступ к новостям о том, что реальное число умерших от коронавиурса в России может быть выше официальных данных. Доступ требуют закрыть как к российским, так и к американским ресурсам. В письме ведомства в Google говорится, что требование о блокировке основано на решении Генпрокуратуры от 13 мая 2020 года.

В сообщении говорится, что пока Google не требудет удалять новость.

Как сообщали Українські Новини, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков болен коронавирусом и на данный момент находится в больнице.

Ранее о том, что он болен коронавирусом, заявлял новый премьер-министр России Михаил Мишустин.

Несмотря на интенсивную заболеваемость, в России с 12 мая ослабили карантин.

14 мая появилось сообщение, что у Путина Дмитрия Пескова диагностировали двустороннюю пневмонию.