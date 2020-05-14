Российские депутаты надели значки, которые должны отпугивать коронавирус

В России, которая вышла на 2 место в мире по уровню заболеваемости коронавирусом, депутаты Госдумы пришли на заседание со значками в виде черно-белого креста и объявили, что это устройства, отпугивающие COVID-19. Об этом сообщает издание "Новое время".

"Насколько мне мои коллеги подсказывают, это какие-то специальные устройства, которые отпугивают вирус", – пояснил ситуацию спикер Госдумы Вячеслав Володин, когда у него спросили о значках.

"Антикоронавирусный" значок можно купить в интернете за 950 рублей. На сайтах, где продают устройства написано, что они якобы дезинфицируют воздух перед человеком с помощью "новой формулы диоксида хлора". Продавцы обещают защиту от гриппа H1N1, птичьего гриппа, гепатита, пневмонии, ОРВИ, туберкулеза, менингита и других "ключевых пандемических вирусов".

При этом некоторые российские депутаты игнорируют требование носить маски и перчатки в публичных местах.

Даже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тоже был замечен с черно-белым значком-крестом в начале апреля, но потом заявил, что устройство бесполезно.

Как сообщали Українські Новини, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков болен коронавирусом и на данный момент находится в больнице.

Ранее о том, что он болен коронавирусом, заявлял новый премьер-министр России Михаил Мишустин.

Несмотря на интенсивную заболеваемость, в России с 12 мая ослабили карантин.