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14 мая 2020, четверг, 17:02 83
Мир 2020-05-14T17:45:02+03:00
Українські Новини
Пресс-секретарю Путина диагностировали двустороннюю пневмонию

Пресс-секретарю Путина диагностировали двустороннюю пневмонию

Елизавета Кесельман
Россия, Дмитрий Песков, Коронавирус в России, Коронавирус у чиновника
песков. Фото: Hi-Tech Mail.Ru
песков. Фото: Hi-Tech Mail.Ru

У пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова, которого ранее госпитализировали с подозрением на коронавирус, диагностировали двустороннюю пневмонию. Об этом Песков рассказал в интервью изданию "Коммерсантъ".

Как передает ведомство, чиновник рассказал, что проходил тестирование на COVID-19 практически в ежедневном режиме.

"Затем заболел один из моих коллег, с которым я общался, и мне пришлось после 1 мая сесть на режим самоизоляции. Я перешел на домашний режим работы. И при этом я продолжал тестироваться. И вот тест показал положительный результат", - расказал пресс-секретарь Путина журналистам.

В частности, Песков не сразу распознал симптомы инфекции. По его словам, он понял это лишь тогда, когда поднялась температура чуть выше 37 и "ломка", и после нескольких дней пребывания дома он поехал в больницу.

"Как минимум надо удостовериться, что нет угрозы для легких. Сейчас лечатся дома даже с пневмонией, если она, например, односторонняя. Когда она двусторонняя, выбора нет. И тут еще особенность в том, что твои легкие не столько сам вирус пожирает, сколько твой же организм. То есть начинается гормональный шторм, и иммунная система пытается этот вирус победить. И вместе с вирусом начинает пожирать легкие", - сказал Песков.

Он также признался, что заразил коронавирусом свою жену.

Как сообщали Українські Новини, ранее коронавирус обнаружили у премьер-министра России Михаила Мишустина.

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