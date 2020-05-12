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  • Пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова госпитализировали с коронавирусом
12 мая 2020, вторник, 16:44 1876
Мир 2020-05-12T16:48:35+03:00
Українські Новини
Пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова госпитализировали с коронавирусом

Пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова госпитализировали с коронавирусом

Елизавета Кесельман
Россиия, Дмитрий Песков, Коронавирус в России, президент Владимир Путин, Коронавирус у чиновника
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Фото: rusplt.ru
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Фото: rusplt.ru

После того, как коронавирус обнаружили у премьер-министра России Михаила Мишустина, стало известно, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков болен коронавирусом и на данный момент находится в больнице. Об этом передает Интерфакс.ру. 

"Да, заболел. Лечусь", — сказал он журналистам.

Согласно информации журналистов кремлевского пула, последний раз Песков появлялся на публике 30 апреля на совещании у Владимира Путина. Сам пресс-секретарь в беседе с ТАСС заявил, что очно контактировал с главой государства больше месяца назад.

В свою очередь супруга Пескова фигуристка Татьяна Навка подтвердила в беседе с изданием Daily Storm, что она и ее муж находятся в больнице в связи с коронавирусом.

"Мы в больнице, чтобы не подвергать (риску) всю остальную семью. Мы решили лечь в больницу. Вся семья сидела в строгой изоляции. Мой муж работал. В связи с этим есть только один тезис, что, скорее всего, это от него, так как он первый заболел. Он принес с работы", - заявила Навка.

Супруга пресс-секретаря президента подчеркнула, что и у нее, и у него все в порядке.

Как сообщали Українські Новини, Россия вышла на второе место в мире по количеству случаев Covid-19.

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