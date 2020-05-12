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12 мая 2020, вторник, 14:45 312
Мир 2020-05-12T15:30:02+03:00
Українські Новини
Россия вышла на второе место в мире по количеству случаев Covid-19

Россия вышла на второе место в мире по количеству случаев Covid-19

Валерия Драгомирова
Россия, Коронавирус, Коронавирус в России
Россия. Фото: pixabay
Россия. Фото: pixabay

Общее число инфицированных коронавирусом в России достигло 232 243. Таким образом страна вышла на второе место в мире, обогнав Великобританию (более 224 тыс.) и Испанию (более 227 тыс.). Несмотря на это, в стране ослабили карантин с 12 мая


Об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам.

Впереди только США с показателем в 1,347 млн заболевших.

Новые случаи коронавируса зафиксированы в 83 регионах России, больше всего в Москве - 5392. Общее число случаев в столице за весь период выросло до 121 301, пишет российский "Интерфакс". 

В Московской области 1063 новых заболевших, в Нижегородской области - 354, в Петербурге - 339.

Количество погибших от коронавируса выросло до 2116, в том числе зафиксировано 107 летальных исходов за сутки.

Общее число поправившихся и выписанных пациентов составляет 43 512 человек, 3711 из них - за последние 24 часа.

Как сообщали Українські Новини, премьер-министр России Михаил Мишустин болен коронавирусом

Кроме того, в России среди военных произошла вспышка коронавируса после репетиций парада. 

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