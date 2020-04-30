Премьер-министр России Михаил Мишустин болен коронавирусом

Новый премьер-министра России Михаил Мишустин, назначенный на должность в январе 2020 года Владимиром Путиным, заявил, что болен коронавирусом. Об этом передает российское издание ТАСС.

"Только что стало известно, что тесты, которые я сдал на коронавирус, дали положительный результат", - сказал он во время видеосвязи с президентом России Владимиром Путиным.

Мишустин предложил своего первого заместителя Андрея Белоусова в качестве кандидатуры исполняющего обязанности главы кабмина на период его болезни.

"Правительство продолжит работу в штатном режиме, я планирую находиться в активном контакте по телефону и по видеосвязи по всем основным вопросам. В качестве временно исполняющего обязанности предлагаю кандидатуру [первого вице-премьера] Андрея Рэмовича Белоусова", - сказал премьер.

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