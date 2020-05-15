За каждый гектар потерянных посевов украинские аграрии могут получит до 5 тыс гривен

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйстварассматривает возможность выделения финансовой помощи аграриям за потерянные посевы в размере 4,5-5 тыс. гривен за 1 га.

Об этом говорится в сообщении ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса", передают Українськi Новини.

"В направлении поддержки аграриев является необходимым выделение безвозвратной разовой финансовой помощи за потерянные посевы размером 4,5-5 тыс. гривен на гектар", - сказано в нем со ссылкой на заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тараса Высоцкого, который принял участие в вебинаре УКАБа.

Высоцкий отметил, что денежная помощь необходима, чтобы аграрии имели возможность для себя спланировать, как рассчитаться с пайщиками, уплатить налоги и сделать планирование посевов в 2020/2021маркетинговом году (июль 2020 - июнь 2021).

Отмечается, что сельхозпроизводители, которые хотят получить помощь, должны подтвердить свой статус, предоставить статистики площадей, предоставить подтверждение от Гидрометцентра о форс-мажорных погодных обстоятельствах и составить акт земель.

Высоцкий уточнил, что потери посевов из-за засухи является форс-мажорными обстоятельствами, на которые единовременно нужно выделить средства и привлечь дополнительный финансовый ресурс, однако в рамках 4 млрд гривен, выделенных государством для поддержки агросектора в 2020 году, этот вопрос решить невозможно.

На данный момент изучаются юридические инструменты для реализации такой финподдержки.

Как сообщали Українськi Новини, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства оценивает потери посевных площадей под озимыми культурами от засухи в 2,6% от общей площади или 234 тыс. га.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства оценивает увеличение сбора урожая зерновых на около 7% до около 75 млн тонн в 2019 году.

В то же время в 2019 году экспорт украинской агропродукции вырос на 19% до 22,2 млрд долларов.

Ранее начальник отдела агрометеорологии Гидрометцентра Татьяна Адаменко констатировала, что заморозки в первой декаде апреля могут привести к неурожаю косточковых плодовых деревьев.

Также Украинская зерновая ассоциация (УЗА) прогнозирует падение урожая зерновых и масличных культур на 5,8%, или на 5,7 млн тонн, до 92,6 млн тонн в 2020/2021 маркетинговом году (июль 2020 - июнь 2021) по сравнению с текущим маркетинговым годом.