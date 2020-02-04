Экспорт украинской агропродукции вырос на 19% в 2019

В 2019 году экспорт украинской продукции агропромышленного комплекса вырос на 19% до 22,2 млрд долларов по сравнению с 2018 годом.

Об этом говорится в сообщении ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса", передают Українські Новини.

"В 2019 доля агропродовольственной продукции в структуре общего экспорта из Украины составила 44% (против 39% в 2018 году), в то время как в структуре импорта - 10% (против 9% в 2018 году)", - сказано в нем.

Больше всего за прошлый год выросли поставки из Украины продукции растениеводства - на 31%, или на 3 млрд долларов до 12,9 млрд долларов за счет наращивания экспорта кукурузы на 49%, или на 1,7 млрд долларов.

Также в 2019 году по сравнению с 2018 годом увеличился экспорт готовых пищевых продуктов на 7%, или на 202,9 млн долларов до 3,2 млрд долларов.

Больше всего в этой категории выросли поставки соевого шрота - на 89%, или на 143,9 млн долларов.

Кроме того, поставки продукции животноводства за год достигли уровня 1,3 млрд долларов, а экспорт жиров и масла - 4,7 млрд долларов.

В то же время импорт агропродукции за указанный период вырос на 14% до 5,7 млрд долларов.

Таким образом, внешнеторговый баланс агропродовольственной продукции составил 16,5 млрд долларов, что свидетельствует о том, что Украина является нетто-экспортером данной продукции.

В товарной структуре импорта увеличились закупки готовой продукции на 12%, или на 279,4 млн долларов до 2,6 млрд долларов за счет закупки табака и хлебобулочных изделий.

Кроме того, вырос импорт продукции растениеводства на 17%, или на 265,9 млн долларов до 1,8 млрд долларов за счет импорта картофеля и цитрусовых, а также импорт продукции животноводства - на 17%, или на 153,5 млн долларов до 1,1 млрд долларов за счет закупки сыров и мороженой и свежей (охлажденной) рыбы.

Как сообщали Українські Новини, Министерство сельского хозяйства США оценивает увеличение экспорта подсолнечного масла из Украины на 8,6%, или на 459 тыс. тонн, до 5,8 млн тонн в 2018/2019 маркетинговом году (сентябрь 2018 - август 2019) по сравнению с 2017/2018 м. г.

Еще в январе-октябре 2019 года импорт товаров превысил экспорт на 8 463,1 млн долларов.