Украина побила рекорд по сбору урожая зерна в 2019, - Минэкономики

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства оценивает увеличение сбора урожая зерновых культур на около 7% до около 75 млн тонн в 2019 году по сравнению с 2018 годом.

Об этом говорится в сообщении министерства, передают Українськi Новини.

"Согласно оценке министерства урожай зерновых в этом году составил около 75 млн тонн, из которых 54 млн тонн будет экспортировано на внешние рынки. Окончательные прогнозы по производству зерна мы получим в марте по информации Госстата", - сказано в нем со ссылкой на заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тараса Высоцкого.

С начала 2019/2020 маркетингового года (июль 2019 - июнь 2020) по состоянию на 10 января Украина экспортировала 32,078 млн тонн зерновых культур, что на 7,8 млн тонн больше, чем за аналогичный период прошлого маркетингового года.

В частности, на внешние рынки уже поставлено 15,1 млн тонн пшеницы, 3,8 млн тонн ячменя, 5 тыс. тонн ржи и 12,8 млн тонн кукурузы.

Кроме того, экспортировано 197 тыс. тонн муки пшеничной и других культур, что на 68,5 тыс. тонн больше аналогичного периода прошлого маркетингового года.

Как сообщали Українськi Новини, по данным министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофея Милованова, уже в ноябре 2019 года в Украине собрали рекордный урожай зерновых.

УКАБ прогнозирует повышение урожайности пшеницы на 4% до 38,6 ц/га.