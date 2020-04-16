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16 апреля 2020, четверг, 21:47 6411
Экономика 2020-04-16T21:47:20+03:00
Українські Новини
Синоптики спрогнозировали дождь и заморозки: как погода отобразится на урожае

Синоптики спрогнозировали дождь и заморозки: как погода отобразится на урожае

Ярина Вацяк
Урожай, Дождь, Заморозки, Прогноз погоды
Дождь. Фото: pixabay
Дождь. Фото: pixabay

Начальник отдела агрометеорологии Гидрометцентра Татьяна Адаменко констатировала, что заморозки в первой декаде апреля могут привести к неурожаю косточковых плодовых деревьев.

Об этом она сообщила Українським Новинам.

"Однозначно, очень большие потери. Плодовые выдерживают кратковременно до -1 градуса, когда цветут, а у нас было до -10 градусов и не один день. Там, где было в это время массовое цветение, урожая не будет совсем", - сказала Адаменко.

Также она считает текущие погодные условия неблагоприятными для развития озимых культур и тех яровых, у которых появились всходы.

При этом, по ее мнению, в связи с прошедшими несколько дней назад осадками по всей территории Украины ситуация не является критической.

В то же время синоптики прогнозируют выпадение осадков 19-20 апреля.

Как сообщали Українськi Новини, Украинская зерновая ассоциация (УЗА) прогнозирует падение урожая зерновых и масличных культур на 5,8%, или на 5,7 млн тонн, до 92,6 млн тонн в 2020/2021 маркетинговом году (июль 2020 - июнь 2021) по сравнению с текущим маркетинговым годом.

Тем временем, Украинская зерновая ассоциация не ожидает дефицита зерна на внутреннем рынке.

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