Немного потеплеет, но ночные заморозки и ветер не отступят: прогноз погоды на Страстную пятницу

17 апреля в Киеве облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м\/с. Температура воздуха ночью +4…+6 градусов, днем +12…+14 градусов. Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр. На западе Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м\/с. Температура воздуха ночью +2…+7 градусов, в Волынской и Ровенской областях на поверхности почвы заморозки 0…-3 градуса, днем +13…+19 градусов. В Карпатах без осадков, температура ночью 0…+5 градусов, днем +5…+10 градусов. В Моршине без осадков, температура ночью +4…+6 градусов, днем +14…+16 градусов. В Трускавце без осадков, температура ночью +5…+7 градусов, днем +15…+17 градусов. В Сваляве без осадков, температура ночью +3…+5 градусов, днем +17…+19 градусов. На севере Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м\/с. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, на поверхности почвы заморозки 0…-3 градуса, днем +8…+15 градусов. В центре Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м\/с. Температура воздуха ночью +2…+8 градусов, днем +13…+18 градусов. На востоке Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м\/с, порывы 15-20 м\/с. Температура воздуха ночью +3…+8 градусов, днем +11…+17 градусов. На юге Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м\/с, в Запорожской и Херсонской областях порывы 15-20 м\/с. Температура воздуха ночью +3…+9 градусов, днем +17…+22 градуса. В Крыму облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м\/с. Температура воздуха ночью +3…+8 градусов, днем +13…+18 градусов. В Ялте без осадков. Температура ночью +5…+7 градусов, днем +14…+16 градусов. Как сообщали Українські Новини, спасатели предупредили об ухудшении погоды. Ранее синоптик дала прогноз погоды до Пасхи.