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16 апреля 2020, четверг, 21:00 328
Общество 2020-04-16T21:00:01+03:00
Українські Новини
Немного потеплеет, но ночные заморозки и ветер не отступят: прогноз погоды на Страстную пятницу

Немного потеплеет, но ночные заморозки и ветер не отступят: прогноз погоды на Страстную пятницу

Анна Рудык
Прогноз погоды, погода в Киеве, погода в Украине, погода в Карпатах, погода в Одессе
Весна. Фото: boobletrouble.livejournal.com
Весна. Фото: boobletrouble.livejournal.com

17 апреля в Киеве облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4…+6 градусов, днем +12…+14 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7 градусов, в Волынской и Ровенской областях на поверхности почвы заморозки 0…-3 градуса, днем +13…+19 градусов.

В Карпатах без осадков, температура ночью 0…+5 градусов, днем +5…+10 градусов.

В Моршине без осадков, температура ночью +4…+6 градусов, днем +14…+16 градусов.

В Трускавце без осадков, температура ночью +5…+7 градусов, днем +15…+17 градусов.

В Сваляве без осадков, температура ночью +3…+5 градусов, днем +17…+19 градусов.

На севере Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, на поверхности почвы заморозки 0…-3 градуса, днем +8…+15 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2…+8 градусов, днем +13…+18 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8 градусов, днем +11…+17 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с, в Запорожской и Херсонской областях порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +3…+9 градусов, днем +17…+22 градуса.

В Крыму облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8 градусов, днем +13…+18 градусов.

В Ялте без осадков. Температура ночью +5…+7 градусов, днем +14…+16 градусов.

Как сообщали Українські Новини, спасатели предупредили об ухудшении погоды.

Ранее синоптик дала прогноз погоды до Пасхи.

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