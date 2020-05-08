Засуха уничтожила всходы озимых почти на четверти миллиона гектаров, - Минэкономики

-

В то время, как из-за заморозков Украина может потерять четверть урожая, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства оценивает потери посевных площадей под озимыми культурами от засухи в 2,6% от общей площади или 234 тыс. га.

Об этом говорится в сообщении министерства, передают Українськi Новини.

"По оценкам Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, потери посевных площадей культур (гороха, озимой пшеницы, ржи, рапса, ячменя) в целом по стране оцениваются на уровне 234 тыс. га, что составляет 2,6% всех площадей озимого клина (10,237 млн га)", - сказано в нем.

Согласно сообщению, больше всего от засухи было потеряно озимого рапса - на площади 103 тыс. га, пшеницы - 74 тыс. га, ячменя - 53 тыс. га и гороха - 1,3 тыс. га.

Отмечается, что больше всего пострадала Одесская область, где, по предварительным расчетам, потерянными считаются 148 тыс. га, что составляет 15% всех площадей озимых культур области (1,17 млн га), из них в результате неблагоприятных погодных условий погибли 10% озимой пшеницы, 62% озимого рапса и 21% ячменя.

В марте-апреле этого года наблюдался дефицит осадков на всей территории Украины, в результате развивалась и углублялась весенняя воздушная засуха, которая на многих площадях южных областей сочеталась с почвенной.

В частности, в Одесской области, где наблюдается самый продолжительный и самый жесткий дефицит осадков еще с прошлого лета, агрометеорологические условия для роста и развития сельскохозяйственных культур оценивались как близкие к критическим.

Дожди в первых числах мая сняли стресс засухи во многих районах северо-западной половины страны, однако засуха, по состоянию на 5 мая, продолжалась в Одесской, Херсонской, большей части Запорожской и Николаевской областей.

Как сообщали Українськi Новини, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства оценивает увеличение сбора урожая зерновых на около 7% до около 75 млн тонн в 2019 году.

В то же время в 2019 году экспорт украинской агропродукции вырос на 19% до 22,2 млрд долларов.

Ранее начальник отдела агрометеорологии Гидрометцентра Татьяна Адаменко констатировала, что заморозки в первой декаде апреля могут привести к неурожаю косточковых плодовых деревьев.

Также Украинская зерновая ассоциация (УЗА) прогнозирует падение урожая зерновых и масличных культур на 5,8%, или на 5,7 млн тонн, до 92,6 млн тонн в 2020/2021 маркетинговом году (июль 2020 - июнь 2021) по сравнению с текущим маркетинговым годом.





