Врачи предоставили документы на младенцев от суррогатных матерей в отеле "Венеция", - Нацполиция

Национальная полиция заявляет, что врачи предоставили все необходимые документы на 51 младенца, которые рождены от суррогатных матерей и находятся в отеле при медицинской клинике. Об этом Українським Новинам сказали в Нацполиции. Данный инцидент с детьми по обращению омбудсмена был внесен в журнал единого учета заявлений и сообщений о совершенных уголовных правонарушениях и других происшествиях, но дело не открывалось. На место выезжала следственно-оперативная группа вместе с представителем омбудсмена. "Младенцы находятся в отеле при медклинике. Врачами были предоставлены все документы на них", - сказали в Нацполиции. Из 51 ребенка 43 уже зарегистрированы на территории Украины, есть подтверждающие документы. Еще 8 детей ожидают регистрации. Их родители – иностранцы не могут сейчас попасть в страну из-за пандемии. С иностранными гражданами, которые обратились в клинику, были подписаны договоры на использование репродуктивных технологий. Как сообщали Українськi Новини, в клинике БиоТексКом говорят, что подняли скандал специально для привлечения властей к проблеме и организации специальных рейсов. Темв ременем, количество малышей от суррогатных матерей в ближайшие дни может вырасти до сотни. Кроме того, уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба выступает за запрет суррогатного материнства в Украине.