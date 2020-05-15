Врачи предоставили документы на младенцев от суррогатных матерей в отеле "Венеция", - Нацполиция

Национальная полиция заявляет, что врачи предоставили все необходимые документы на 51 младенца, которые рождены от суррогатных матерей и находятся в отеле при медицинской клинике.

Об этом Українським Новинам сказали в Нацполиции.

Данный инцидент с детьми по обращению омбудсмена был внесен в журнал единого учета заявлений и сообщений о совершенных уголовных правонарушениях и других происшествиях, но дело не открывалось.

На место выезжала следственно-оперативная группа вместе с представителем омбудсмена.

"Младенцы находятся в отеле при медклинике. Врачами были предоставлены все документы на них", - сказали в Нацполиции.

Из 51 ребенка 43 уже зарегистрированы на территории Украины, есть подтверждающие документы.

Еще 8 детей ожидают регистрации.

Их родители – иностранцы не могут сейчас попасть в страну из-за пандемии.

С иностранными гражданами, которые обратились в клинику, были подписаны договоры на использование репродуктивных технологий.

Как сообщали Українськi Новини, в клинике БиоТексКом говорят, что подняли скандал специально для привлечения властей к проблеме и организации специальных рейсов.

Темв ременем, количество малышей от суррогатных матерей в ближайшие дни может вырасти до сотни.

Кроме того, уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба выступает за запрет суррогатного материнства в Украине.