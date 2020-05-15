Діти від сурогатних матерів утримуються в гарних умовах і харчуються за графіком, - Денісова

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова заявила, що діти, народжені методом сурогатного материнства, утримуються в гарних умовах і харчуються за графіком.

Про це вона повідомила журналістам, передають Українські Новини.

"Умови дійсно гарні. Усі дітки доглянуті. Вони якраз харчуються - за графіком", - сказала вона.

Також Денисова повідомила, що на кожну дитину заведено спеціальний журнал, у якому записується зміна ваги, інформація про харчування, рекомендації лікарів, відомості про стул дитини.

Вона зазначила, що діти поділені за віком.

Як повідомляли Українські Новини, в клініці БиоТексКом кажуть, що підняли скандал спеціально для притягнення уваги влади до проблеми і організації спеціальних рейсів.

Тим часом, кількість малюків від сурогатних матерів в найближчі дні може зрости до сотні.

Національна поліція заявляє, що лікарі надали всі необхідні документи на 51 немовлят, що народжені від сурогатних матерів і знаходяться в готелі при медичній клініці.

Крім того, уповноважений президента з прав дитини Микола Кулеба виступає за заборону сурогатного материнства в Україні.