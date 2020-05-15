Трамп внес в Сенат кандидатуру Кита Дейтона на должность посла в Украине

Президент США Дональд Трамп просит Сенат (верхнюю палату Конгресса) одобрить кандидатуру Кита Дейтона на должность посла в Украине.

Об этом говорится в сообщении Белого дома, передают Українськi Новини.

"Кандидатуры, направленные на рассмотрение Сената: Кит Дейтон - на должность чрезвычайного и полномочного посла Соединенных Штатов в Украине", - сказано в нем.

71-летний Дейтон - генерал-лейтенант в отставке, прослуживший в Вооруженных силах более 40 лет.

Среди прочего, он работал военным атташе в посольстве США в России.

В 2005-2010 годах был координатором США по вопросам безопасности в израильско-палестинском конфликте.

С 2010 года он является директором Европейского центра по изучению безопасности им. Дж. Маршалла в Германии.

Как сообщали Українськi Новини, в начале мая 2019 года посол США в Украине Мари Йованович завершила работу.