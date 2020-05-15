Трамп внес в Сенат кандидатуру Кита Дейтона на должность посла в Украине

Президент США Дональд Трамп просит Сенат (верхнюю палату Конгресса) одобрить кандидатуру Кита Дейтона на должность посла в Украине. Об этом говорится в сообщении Белого дома, передают Українськi Новини. "Кандидатуры, направленные на рассмотрение Сената: Кит Дейтон - на должность чрезвычайного и полномочного посла Соединенных Штатов в Украине", - сказано в нем. 71-летний Дейтон - генерал-лейтенант в отставке, прослуживший в Вооруженных силах более 40 лет. Среди прочего, он работал военным атташе в посольстве США в России. В 2005-2010 годах был координатором США по вопросам безопасности в израильско-палестинском конфликте. С 2010 года он является директором Европейского центра по изучению безопасности им. Дж. Маршалла в Германии. Как сообщали Українськi Новини, в начале мая 2019 года посол США в Украине Мари Йованович завершила работу. Адвокат Президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани заявил, что Йованович противодействовала политике Трампа. Нацполиция открыла дело о возможной слежке за экс-послом США Йованович.