Трамп вніс кандидатуру в Сенат Кита Дейтона на посаду посла в Україні

Президент США Дональд Трамп просить Сенат (верхню палату Конгресу) схвалити кандидатуру Кита Дейтона на посаду посла в Україні.

Про це йдеться в повідомленні Білого дому, передають Українські Новини.

"Кандидатури, спрямовані на розгляд Сенату: Кіт Дейтон - на посаду надзвичайного і повноважного посла Сполучених Штатів в Україні", - сказано в ньому.

71-річний Дейтон - генерал-лейтенант у відставці, який прослужив у Збройних силах більше 40 років.

Серед іншого, він працював військовим аташе в посольстві США в Росії.

У 2005-2010 роках був координатором США з питань безпеки в ізраїльсько-палестинському конфлікті.

З 2010 року він є директором Європейського центру по вивченню безпеки ім. Дж. Маршалла в Німеччині.

Як повідомляли Українські Новини, на початку травня 2019 року посол США в Україні Марі Йованович завершила роботу.