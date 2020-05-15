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15 травня 2020, пʼятниця, 11:04 11
Америка 2020-05-15T11:45:02+03:00
Українські Новини
Трамп вніс кандидатуру в Сенат Кита Дейтона на посаду посла в Україні

Трамп вніс кандидатуру в Сенат Кита Дейтона на посаду посла в Україні

Елена Новикова
Посол США, Дональд Трамп, США-Україна, Кій Дейтон
Кіт Дейтон. Фото: kyivpost.com
Кіт Дейтон. Фото: kyivpost.com

Президент США Дональд Трамп просить Сенат (верхню палату Конгресу) схвалити кандидатуру Кита Дейтона на посаду посла в Україні.

Про це йдеться в повідомленні Білого дому, передають Українські Новини.

"Кандидатури, спрямовані на розгляд Сенату: Кіт Дейтон - на посаду надзвичайного і повноважного посла Сполучених Штатів в Україні", - сказано в ньому.

71-річний Дейтон - генерал-лейтенант у відставці, який прослужив у Збройних силах більше 40 років.

Серед іншого, він працював військовим аташе в посольстві США в Росії.

У 2005-2010 роках був координатором США з питань безпеки в ізраїльсько-палестинському конфлікті.

З 2010 року він є директором Європейського центру по вивченню безпеки ім. Дж. Маршалла в Німеччині.

Як повідомляли Українські Новини, на початку травня 2019 року посол США в Україні Марі Йованович завершила роботу.

Адвокат Президента США Дональда Трампа Рудольф Джуліані заявив, що Йованович протидіяли політиці Трампа.

Нацполиция відкрила справа про можливу стеження за екс-послом США Йованович.

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