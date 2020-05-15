Трамп вніс кандидатуру в Сенат Кита Дейтона на посаду посла в Україні

Президент США Дональд Трамп просить Сенат (верхню палату Конгресу) схвалити кандидатуру Кита Дейтона на посаду посла в Україні. Про це йдеться в повідомленні Білого дому, передають Українські Новини. "Кандидатури, спрямовані на розгляд Сенату: Кіт Дейтон - на посаду надзвичайного і повноважного посла Сполучених Штатів в Україні", - сказано в ньому. 71-річний Дейтон - генерал-лейтенант у відставці, який прослужив у Збройних силах більше 40 років. Серед іншого, він працював військовим аташе в посольстві США в Росії. У 2005-2010 роках був координатором США з питань безпеки в ізраїльсько-палестинському конфлікті. З 2010 року він є директором Європейського центру по вивченню безпеки ім. Дж. Маршалла в Німеччині. Як повідомляли Українські Новини, на початку травня 2019 року посол США в Україні Марі Йованович завершила роботу. Адвокат Президента США Дональда Трампа Рудольф Джуліані заявив, що Йованович протидіяли політиці Трампа. Нацполиция відкрила справа про можливу стеження за екс-послом США Йованович.