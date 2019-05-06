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06 мая 2019, понедельник, 21:50 19
Внешняя политика 2019-05-06T22:05:56+03:00
Українські Новини
Йованович экстренно отбыла в Вашингтон и завершает свою работу в Украине, - СМИ

Йованович экстренно отбыла в Вашингтон и завершает свою работу в Украине, - СМИ

Мари Йованович.
Мари Йованович.

Чрезвычайный и полномочный посол США Мари Йованович 20 мая завершает работу в Украине, сообщает "Зеркало недели" со ссылкой на источники.

По информации издания, Мари Йованович экстренно отбыла в Вашингтон для консультаций. В ближайшую субботу, 11 мая, посол должна прилететь в Украину. И 20 мая, о чем уведомили сегодня всех дипломатов посольства, Йованович вернется в Вашингтон. До назначения нового главы дипломатической миссии в Украине его обязанности будет исполнять временный поверенный, определение кандидатуры которого еще не произошло.

В 2016 году Мари Йованович сменили Джеффри Пайетта на посту посла США в Украине. В июле Сенат США утвердил ее кандидатуру, а 23 августа Йованович прибыла в Киев.

До этого она работала помощником госсекретаря и отвечала за двусторонние отношения со странами Скандинавии, Балтии и Центральной Европы. Также она занимала должность посла в Армении (2008-2011) и Кыргызстане (2005-2008), работала в посольствах в Москве, Лондоне, Оттаве, Могадишо и Киеве.

Как сообщали Українські Новини, Луценко заявил, что получил от посла США список "неприкасаемых". ГПУ отказалась предоставить "список неприкасаемых" от посла США.

Госдеп США назвал неправдивым заявление Луценко о "списке неприкасаемых", а посольство США в Украине опровергло заявление генпрокурора Луценко о списке "неприкасаемых".

Позже Луценко признался, что у него нет "списка неприкасаемых" от Йованович.

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