Нацполиция открыла дело о возможной слежке за экс-послом США Йованович

Национальная полиция открыла уголовное производство о возможной слежке за бывшим послом Соединенных Штатов Америки в Украине Мари Йованович.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства внутренних дел, передают Українськi Новини.

Отмечается, что в МВД приняли к сведению материалы, опубликованные 14 января, следователями Палаты Представителей Конгресса США о возможном незаконном слежении на территории Украины за Йованович.

Ранее комитет по разведке Палаты представителей опубликовал заметки и другие документы о том, что во время ее каденции, за ней могло осуществятся незаконное слежение и вмешательство в работу ее электронных гаджетов частными лицами по заказам граждан США.

"После анализа этих материалов, Национальная полиция Украины по факту их публикации начала уголовные производства по ч. 2 ст. 163 (нарушение тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфной или другой корреспонденции) и ч. 1 ст. 182 (незаконное собирание, хранение, использование конфиденциальной информации о лице, нарушение неприкосновенности частной жизни) Уголовного кодекса Украины", - сказано в нем.

Кроме этого, в соответствии с Меморандумом о взаимном сотрудничестве и обмене информацией между МВД Украины и Федеральным бюро расследований США, подписанного министром внутренних дел Арсеном Аваковым и директором ФБР Кристофером Реем в апреле, 2018 года, МВД обратилось в бюро с просьбой предоставить все материалы и информацию о лицах, которые могут быть причастны к этому возможному преступлению.

Аваков также предложил американской стороне принять участие в этом расследовании.

Отмечается, что Украина ожидает от США реакции на обращения и рассчитывает на сотрудничество.

Как сообщали Українськi Новини, адвокат Президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани заявил, что Йованович противодействовала политике Трампа.

Бывший генеральный прокурор Юрий Луценко обвинял ее во вмешательстве в правоохранительную деятельность Украины, а также даче ложных показаний Конгрессу США.