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02 мая 2020, суббота, 14:24 448
Америка 2020-05-02T14:49:02+03:00
Українські Новини
Трамп объявил кандидатуру следующего посла США в Украине

Трамп объявил кандидатуру следующего посла США в Украине

Надежда Комендантова
США, Посол США, США-Украина, Дональд Трамп, Кит Дейтон
Кит Дейтон.
Кит Дейтон.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп выдвинул кандидатуру стратегического советника от США в Министерстве обороны и Вооруженных силах Украины Кита Дейтона на должность посла США в Украине, в то время, как еще в начале февраля министр иностранных дел Вадим Пристайко заявляет, что кандидат на должность посла США в Украине уже определен и данная кандидатура всех устраивает.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Белого Дома, передают Українськi Новини.

"Сегодня Президент Дональд Трамп объявил о своем намерении назначить следующих лиц на ключевые посты в своей администрации: Кит Дейтон из Вашингтона будет Чрезвычайным и Полномочным Послом Соединенных Штатов Америки в Украине", - говорится в нем.

Дейтон в настоящее время является директором Центра имени Джорджа Маршалла в Гармише (Германия) и занимает эту должность с 2010 года.

Он также одновременно является стратегическим советником по обороне в Министерстве обороны Украины и Вооруженных силах.

Дейтон является генералом-лейтенантом и находится в отставке с 2010 года.

Дейтон говорит на русском и немецком языках.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на своей странице в микроблоге Twitter поприветствовал такое решение Трампа.

Как сообщали Українські Новини, в начале мая 2019 года посол США в Украине Мари Йованович завершила работу.

Адвокат Президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани заявил, что Йованович противодействовала политике Трампа.

Нацполиция открыла дело о возможной слежке за экс-послом США Йованович.

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