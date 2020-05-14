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14 мая 2020, четверг, 20:17 248
Экономика 2020-05-14T20:30:01+03:00
Українські Новини
"Укрэнерго" прогнозирует снижение производства электроэнергии

"Укрэнерго" прогнозирует снижение производства электроэнергии

Ярина Вацяк
Электроэнергия, ГЭС, ТЭЦ, АЭС, Днестровская ГАЭС, Укрэнерго, ТЭС, Производство энергии
Укрэнерго. Фото: slovoidilo.ua
Укрэнерго. Фото: slovoidilo.ua

Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" прогнозирует снижение производства электроэнергии на 7,06% или на 10,877 млрд кВт-ч до 143,090 млрд кВт-ч в 2020 году, в сравнении с аналогичным показателем прошлого года.

Об этом в ходе онлайн-брифинга сообщил исполняющий обязанности председателя правления компании Владимир Кудрицкий, передают Українські Новини.

Согласно прогнозам компании, производство электроэнергии атомными электростанциями (АЭС) сократится на 11,2% или на 9,303 млрд кВт-ч до 73,7 млрд кВт-ч, производство тепловыми электростанциями (ТЭС) сократится на 13,45% или на 6,043 млрд кВт-ч до 38,872 млрд кВт-ч, при этом производство электроэнергии теплоэлектроцентралями (ТЭЦ) увеличится на 2,2% до 11,108 млрд кВт-ч.

По прогнозам "Укрэнерго", гидриаккумулирующие и гидро-электростанции (ГАЭС и ГЭС) сократят производство электроэнергии на 19,3% или на 1,52 млрд кВт-ч до 6,349 млрд кВт-ч.

В свою очередь в 2020 году компанией ожидается увеличение производства электроэнергии из возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в 2 раза или на 5,833 млрд кВт-ч до 11,375 млрд кВт-ч, в сравнении с 2019 годом.

Как сообщали Українські Новини, в апреле производство дорогой "зелёной" электроэнергии увеличилось в два раза, пока дешевой сократилось

За последние три месяца участники рынка электроэнергии накопили "колоссальные" долги. Задолженность населения перед поставщиками электроэнергии составляет 4,7 млрд грн.

Ранее и.о. министра энергетики Ольга Буславец заявила, что сокращение атомной генерации – вынужденный шаг

Тем временем,  цена на электроэнергию в Украине в разы выше, чем в Европе.

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