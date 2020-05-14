Трамп намерен разорвать все отношения с Китаем,— Fox Business

Президент США Дональд Трамп сделал одно из самых ключевых и важных заявлений в отношении Китая в связи с пандемией коронавируса. Об этом передает Fox Business.

"Есть много вещей, которые мы могли бы сделать [относительно Китая]. Например, мы могли бы полностью прекратить все отношения", — заявил Трамп.

Как заявил глава США, если бы Америка разорвала полностью отношения с Китаем, то сэкономила бы 500 млрд долларов.

Администрация Трампа также обдумывает пути возможного наказания или получения финансовой компенсации от Китая за то, что он, по ее мнению, скрывает информацию о COVID-19.

В частности, группа сенаторов США внесла на рассмотрение Сената законопроект, который предусматривает санкции против Китая из-за коронавируса. Ограничительные меры против КНР будут введены, если Пекин откажется сотрудничать, чтобы выяснить причины возникновения пандемии коронавируса.

Как сообщали Українські Новини, президент США Дональд Трамп ежедневно обвиняет Китай в инициировании коронавируса.

Кроме того, у США есть доказательства, что коронавирус распространился именно в лаборатории Уханя.

Ранее американские СМИ завили, что разведка США предупреждала власти о появлении эпидемии коронавируса еще в ноябре, однако президент Дональд Трамп опроверг обвинения СМИ, заявив, что подобного не было.