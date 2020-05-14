подписаться на рассылку
26.55 26.9
28.6 29.2
˟
14 мая 2020, четверг, 18:29 496
Политика мира 2020-05-14T19:00:02+03:00
Українські Новини
Трамп намерен разорвать все отношения с Китаем,— Fox Business

Трамп намерен разорвать все отношения с Китаем,— Fox Business

Елизавета Кесельман
США, Китай, Дональд Трапм, Коронавирус в мире, Китай и США
Дональд Трамп. Фото: Белый дом
Дональд Трамп. Фото: Белый дом

Президент США Дональд Трамп сделал одно из самых ключевых и важных заявлений в отношении Китая в связи с пандемией коронавируса. Об этом передает Fox Business.

"Есть много вещей, которые мы могли бы сделать [относительно Китая]. Например, мы могли бы полностью прекратить все отношения", — заявил Трамп.

Как заявил глава США, если бы Америка разорвала полностью отношения с Китаем, то сэкономила бы 500 млрд долларов. 

Администрация Трампа также обдумывает пути возможного наказания или получения финансовой компенсации от Китая за то, что он, по ее мнению, скрывает информацию о COVID-19.

В частности, группа сенаторов США внесла на рассмотрение Сената законопроект, который предусматривает санкции против Китая из-за коронавируса. Ограничительные меры против КНР будут введены, если Пекин откажется сотрудничать, чтобы выяснить причины возникновения пандемии коронавируса.

Как сообщали Українські Новини, президент США Дональд Трамп ежедневно обвиняет Китай в инициировании коронавируса. 

Кроме того, у США есть доказательства, что коронавирус распространился именно в лаборатории Уханя. 

Ранее американские СМИ завили, что разведка США предупреждала власти о появлении эпидемии коронавируса еще в ноябре, однако президент Дональд Трамп опроверг обвинения СМИ, заявив, что подобного не было. 

Больше новостей о: США Китай Дональд Трапм Коронавирус в мире Китай и США

В США более 27 млн человек могут остаться без медс...
Канада и Китай начали совместное сотрудничество по...
США контролируют ситуацию о состоянии здоровья Ким...
Вакцина от коронавируса будет готова к 2021 году, ...
Кабмин разрешил работу непродовольственных рынков
Рада разрешила не платить единый соцвзнос временно неработающим ФОПам
Новости
Трамп объявил о конце эры глобализации в мире 18:55
В Ryanair запретили очереди в туалеты во время полета. Посещать уборную можно будет с разрешения бортпроводника 18:53
Кандидатуру на языкового омбудсмена подадут до 5 июня, – Минкульт 18:45
На дорогах Киева образовались километровые пробки, парализовавшие движение 18:42 Карта
Трамп намерен разорвать все отношения с Китаем,— Fox Business 18:29
больше новостей
Рада отказалась ввести соцпомощь для одиноких пенсионеров, достигших 80 лет 08:30
Бензин на украинских АЗС продолжает дешеветь, с начала года цены обвалились почти на 20%, - АМКУ 20:58
В Киеве с 13 мая начинают работать 29 рынков. Где разрешена торговля 20:55
Неожиданная кандидатура: в "Слуге народа" рассказали, кого выдвинут на выборы мэра Киева 22:45
У Зеленского хотят обложить граждан новым налогом – "культурным сбором" 13:34
больше новостей
Союз украинских предпринимателей просит правительство не допустить остановку атомных электростанций 13:22
Российские соцсети станут доступны через сутки. В Раде собрали подписи для внеочередного заседания по вопросу 16:59
В Киеве заработали больше 30 продовольственных рынков. Опубликован список 06:30
Зарплата госсекретаря Мининфраструктуры почти в 7 раз выше, чем у министра Криклия 06:00 Документ
Зеленский болезненно отреагировал на скандал с братом Ермака, — Трофимов 17:56
больше новостей
В Минздраве назвали четыре главных критерия для ослабления карантина
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok