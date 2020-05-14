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14 мая 2020, четверг, 11:30 82 Карта
Мир 2020-05-14T11:31:54+03:00
Українські Новини
За сутки коронавирусом в мире заболели 88 тыс. человек. Данные по всем странам 14 мая

За сутки коронавирусом в мире заболели 88 тыс. человек. Данные по всем странам 14 мая

Валерия Драгомирова
Коронавирус в мире, Распространение коронавируса, Статистика по коронавирусу
Коронавирус. Фото: pixabay
Коронавирус. Фото: pixabay

В четверг, 14 мая, в мире зарегистрировано 4 350 026 (87 975 за сутки) случаев заражения коронавирусом, 1 551 911 из них выздоровели (58 461 за сутки), 297 251 – умерли (за сутки - 5290).

Об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса. 

На первом месте по количеству больных коронавирусом находится США. Тут коронавирусом заразились 1 390 764 человек, выздоровели - 243 430, умерли - 84 136. 

На втором оказалась Россия. Здесь уже 242 271 больных новым вирусом. Выздоровели - 48 003, умерли - 2 212 человек. 

230 985 человек заболели коронавирусом в Великобритании. Выздоровели - 1032, умерли - 33 264. 

На четвертом месте Испания с 228 691 зараженными. Выздоровели - 140 823, умерли - 27 104. 

На пятое место сместилась Италия. Здесь заболели 222 104, выздоровели - 112 541, умерли - 31 106. 

Как сообщали Українські Новини, ВОЗ заявила о пяти методах лечения коронавируса, позволяющие облегчить протекание болезни. 

Тем временем ООН заявила, что коронавирус может превратиться в проблему десятилетия с голодом и терроризмом.

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