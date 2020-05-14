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14 травня 2020, четвер, 18:29 12
Політика світу 2020-05-14T20:00:02+03:00
Українські Новини
Трамп має намір розірвати всі відносини з Китаєм,— Fox Business

Трамп має намір розірвати всі відносини з Китаєм,— Fox Business

Елизавета Кесельман
США, Китай, Дональд Трамп, Коронавірус
Дональд Трамп. Фото: Білий дім
Дональд Трамп. Фото: Білий дім

Президент США Дональд Трамп зробив одне з ключових і важливих заяв щодо Китаю у зв'язку з пандемією коронавірусу. Про це передає Fox Business.

"Є багато речей, які ми могли б зробити [щодо Китаю]. Наприклад, ми могли б повністю припинити всі відносини", — заявив Трамп.

Як заявив глава США, якщо б Америка повністю розірвала відносини з Китаєм, то заощадила б 500 млрд доларів.

Адміністрація Трампа також обдумує шляхи можливого покарання або отримання фінансової компенсації від Китаю за те, що він, на її думку, приховує інформацію про COVID-19.

Зокрема, група сенаторів США внесла на розгляд Сенату законопроект, який передбачає санкції проти Китаю з-за коронавіруса. Обмежувальні заходи проти КНР будуть введені, якщо Пекін відмовиться співпрацювати, щоб з'ясувати причини виникнення пандемії коронавіруса.

Як повідомляли Українські Новини, президент США Дональд Трамп щодня звинувачує Китай в ініціюванні коронавірусу.

Крім того, у США є докази, що коронавірус поширився саме в лабораторії Уханя.

Раніше американські ЗМІ заявили, що розвідка США попереджала владу про появу епідемії коронавірусу ще в листопаді, однак президент Дональд Трамп спростував звинувачення ЗМІ, заявивши, що такого не було.

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