Трамп має намір розірвати всі відносини з Китаєм,— Fox Business

Президент США Дональд Трамп зробив одне з ключових і важливих заяв щодо Китаю у зв'язку з пандемією коронавірусу. Про це передає Fox Business. "Є багато речей, які ми могли б зробити [щодо Китаю]. Наприклад, ми могли б повністю припинити всі відносини", — заявив Трамп. Як заявив глава США, якщо б Америка повністю розірвала відносини з Китаєм, то заощадила б 500 млрд доларів. Адміністрація Трампа також обдумує шляхи можливого покарання або отримання фінансової компенсації від Китаю за те, що він, на її думку, приховує інформацію про COVID-19. Зокрема, група сенаторів США внесла на розгляд Сенату законопроект, який передбачає санкції проти Китаю з-за коронавіруса. Обмежувальні заходи проти КНР будуть введені, якщо Пекін відмовиться співпрацювати, щоб з'ясувати причини виникнення пандемії коронавіруса. Як повідомляли Українські Новини, президент США Дональд Трамп щодня звинувачує Китай в ініціюванні коронавірусу. Крім того, у США є докази, що коронавірус поширився саме в лабораторії Уханя. Раніше американські ЗМІ заявили, що розвідка США попереджала владу про появу епідемії коронавірусу ще в листопаді, однак президент Дональд Трамп спростував звинувачення ЗМІ, заявивши, що такого не було.