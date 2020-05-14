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14 мая 2020, четверг, 17:52 52
Спорт 2020-05-14T18:30:33+03:00
Українські Новини
УПЛ решила возобновить футбольный сезон

УПЛ решила возобновить футбольный сезон

Ярина Вацяк
Футбол, Карантин, Коронавирус, УПЛ
Футбол. Фото: Facebook
Футбол. Фото: Facebook

Украинская премьер-лига приняла решение возобновить сезон 30 мая, при этом следующие матчи УПЛ по футболу и кубка Украины пройдут без зрителей из-за коронавируса.

Об этом сообщает издание Tribuna.com.

Ожидается, что сезон закончится 19 июля, а матчи будут проводиться без зрителей.

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий подтвердил Tribuna.com, что клубы договорились возобновить УПЛ 30 мая, если будет разрешение правительства.

До  перерыва на карантин в УПЛ были сыграны 23 тура. Командам осталось провести 9 туров.

Также стало известно, что УПЛ перенесла выборы президента. Они состоятся после окончания чемпионата.

Как сообщали Україські Новини, с началом эпидемии коронавируса украинский чемпионат приостановили, как и большинство других чемпионатов стран.

В связи с послаблением карантинных мер на фоне спада эпидемии коронавируса, Чехия, Австрия и Португалия готовятся возобновить футбольный сезон.

В Италии тифози останутся без "живого" футбола до марта 2021 года.

Кроме того, немецкие власти официально одобрили продолжение футбольного чемпионата в стране. 

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