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  • В Германию возвращается большой футбол. Правительство разрешило возобновить Бундеслигу
06 мая 2020, среда, 22:13 742
Спорт 2020-05-06T22:45:01+03:00
Українські Новини
В Германию возвращается большой футбол. Правительство разрешило возобновить Бундеслигу

В Германию возвращается большой футбол. Правительство разрешило возобновить Бундеслигу

Кира Молчанова
Футбол, Бундеслига, коронавирус в Европе, карантин в Европе
Футбол мяч бутсы спорт Фото: Facebook
Футбол мяч бутсы спорт Фото: Facebook

Пока в ВОЗ предупреждают, что коронавирус может вернуться, если слишком быстро завершить карантин, немецкие власти официально одобрили продолжение футбольного чемпионата в стране. Об этом заявляет издание Sport Bild.

По информации источника, игры могут начаться уже в мае – 15 или 22 числа. В истчонке подчеркивается, что решение о продолжении чемпионата принимали дольше, чем решения, касающиеся образования.

Внутри чемпионата новость восприняли неоднозначно. В Бремене считают, что "Вердер" еще не готов принимать матчи, поэтому против.

7 мая 36 клубов первой и второй Бнудеслиги соберутся, дабы выработать окончательный план по перезапуску сезона.

Как сообщали Українськi Новини, с началом эпидемии коронавируса украинский чемпионат приостановили, как и большинство других чемпионатов стран.

Исключение составила Беларусь, где до сих пор карантин не объявили, а футболисты доигрывают свой чемпионат. На этом фоне белорусский футбол внезапно стал популярен в Европе.

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