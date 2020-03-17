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17 марта 2020, вторник, 19:11 18
Спорт 2020-03-17T19:11:11+02:00
Українські Новини
Профессиональный украинский футбол поставили "на паузу": приостановлены все турниры

Профессиональный украинский футбол поставили "на паузу": приостановлены все турниры

Павел Твердохлиб
Спорт, Футбол, Карантин, Пандемия, ФФУ, Коронавирус, Чемпионат Украины по футболу, УАФ
Футбол., Фото: pixabay
Футбол., Фото: pixabay

"Исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола принял решение о приостановлении всех соревнований на территории страны". Такое решение обнародовано на официальном портале УАФ.

Как отмечается в сообщении, во исполнение постановления Кабинета Министров Украины № 211 от 11.03.2020 с изменениями, внесенными постановлением Кабинета Министров Украины от 16.03.2020 № 215, исполком УАФ принял решение обязать соответствующих организаторов соревнований в период с 18 марта 2020 до принятия иного решения по данному вопросу с учетом решений соответствующих органов государственной власти и рекомендаций УЕФА - приостановить проведение всех соревнований УПЛ, Кубке Украины, U-21 и U-19 УПЛ, ПФЛ, высшей лиги чемпионата Украины среди женских команд и Экстра-лиги, Кубка Украины по футзалу, ДЮФЛ, футзальных детско-юношеских соревнований и соревнований среди девичьих команд во всех возрастных категориях, всех соревнований по футболу и футзалу областного, районного и городского уровня.

Как информировали Українські Новини, во вторник, 17 марта, на конференции УЕФА было принято решение перенести Чемпионат Европы по футболу с лета 2020 в связи с пандемией коронавируса. Согласно данным, турнир предложили перенести на 2021 и провести его с 11 июня по 11 июля для того, чтобы позволить завершить розыгрыш национальных чемпионатов.

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