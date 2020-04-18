В Италии тифози останутся без "живого" футбола до марта 2021 года

Большой спорт продолжает терпеть одно поражение за другим от пандемии коронавируса. Национальные и международные турниры если не отменяются, то переносятся на многомесячную перспективу. Как информировали Українські Новини, в Европе единственным действующим футбольным первенством остается чемпионат Беларуси.

А руководители европейского футбола, по сообщению агентства, до сих пор не могут прийти к общему знаменателю по поводу продолжения розыгрыша европейских кубковых турниров, прерванных из-за пандемии.

Теперь же пришло неутешительное сообщение с Аппенинского полуострова: руководители итальянского футбола уведомили, что с большой долей вероятности местные болельщики из-за пандемии COVID-19 не смогут посещать стадионы страны аж до марта следующего года.

Как передает портал AS, возобновление футбольного сезона в Италии запланировано на 31 мая при закрытых трибунах. Фанатов же пустят на стадионы не раньше марта 2021 года, когда будут открыты границы и сняты все ограничения.

Стоит отметить, что чемпионат Италии - 2019/2020 был приостановлен после 26-го тура.

Напомним, что первые случаи заражения COVID-19 были зафиксированы в конце декабря 2019 в китайском городе Ухань. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавируса пандемией. По последним данным, вирусом заразилось более 2,2 млн человек.