Три страны Европы возобновляют футбольный сезон

Из-за пандемии коронавируса, практически все отрасли спорта прекратили свою деятельность на время карантина. В связи с послаблением карантинных мер на фоне спада эпидемии коронавируса, Чехия, Австрия и Португалия готовятся возобновить футбольный сезон. Об этом говорится в официальном сообщении фтубольных лиг, передает football.ua

Отмечается, что первый матч чешской Фортуна-лиги состоится в субботу, 23 мая, в котором встретятся "Теплице" и либерецкий "Слован". Расписание остальных туров станет известно позже. Клубам необходимо провести еще по 6-7 матчей.

Правительство Австрии объявило о возобновлении футбольных соревнований с 30 мая. В этот день состояится финал национального кубка. Австрийская бундеслига возобновится чуть позже.

Матчи чемпионата Португалии после двухмесячной паузы возобновятся 4 июня. В этот день состоится один или несколько матчей 25 тура высшего дивизиона. Полный календарь будет доступен позже.

Матчи во всех трех странах будут проходить без зрителей на трибунах. Все футболисты должны будут пройти тест на коронавирус.

Как сообщали Українські Новини, ВОЗ заявила, что Европа практически прошла пик пандемии коронавируса.