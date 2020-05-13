подписаться на рассылку
26.6 27
28.65 29.25
˟
13 мая 2020, среда, 21:20 145
Спорт 2020-05-13T22:00:02+03:00
Українські Новини
Три страны Европы возобновляют футбольный сезон

Три страны Европы возобновляют футбольный сезон

Елизавета Кесельман
Футбол, Коронавирус, послабление карантина, Возобновление футбольного сезона
Футбол во время вспышки коронавируса Фото: Facebook
Футбол во время вспышки коронавируса Фото: Facebook

Из-за пандемии коронавируса, практически все отрасли спорта прекратили свою деятельность на время карантина. В связи с послаблением карантинных мер на фоне спада эпидемии коронавируса, Чехия, Австрия и Португалия готовятся возобновить футбольный сезон. Об этом говорится в официальном сообщении фтубольных лиг, передает football.ua

Отмечается, что первый матч чешской Фортуна-лиги состоится в субботу, 23 мая, в котором встретятся "Теплице" и либерецкий "Слован". Расписание остальных туров станет известно позже. Клубам необходимо провести еще по 6-7 матчей.

Правительство Австрии объявило о возобновлении футбольных соревнований с 30 мая. В этот день состояится финал национального кубка. Австрийская бундеслига возобновится чуть позже.

Матчи чемпионата Португалии после двухмесячной паузы возобновятся 4 июня. В этот день состоится один или несколько матчей 25 тура высшего дивизиона. Полный календарь будет доступен позже.

Матчи во всех трех странах будут проходить без зрителей на трибунах. Все футболисты должны будут пройти тест на коронавирус.

Как сообщали Українські Новини, ВОЗ заявила, что Европа практически прошла пик пандемии коронавируса. 

Больше новостей о: Футбол Коронавирус послабление карантина Возобновление футбольного сезона

СНБО продлил запрет на русские соцсети, хотя перед выборами Зеленский обещал поступить иначе
Расслабляться нельзя: Зеленский рассказал о втором этапе смягчения карантина
Новости
Боевики 5 раз обстреляли позиции сил ООС из запрещенного вооружения. Один военный ранен 22:00
В Италии от коронавируса выздоровели более половины заболевших 21:57
После карантина могут не открыться 5-10% ресторанов, — директор "Ресторанного консалтинга" 21:40
Апрельская зарплата Сытника оказалась почти в полтора раза меньше мартовской 21:25 Документ
Три страны Европы возобновляют футбольный сезон 21:20
больше новостей
Доллар по 30 - оптимистичный сценарий, - экономист 05:50
"Укрзализныця" заявила, что вокзалы и поезда уже готовятся к возобновлению сообщения 16:01 Инфографика
Бензин на украинских АЗС продолжает дешеветь, с начала года цены обвалились почти на 20%, - АМКУ 20:58
Меткомбинаты Пинчука и Миттала снова не захотели купить подешевевшую электроэнергию "Энергоатома", – СМИ 18:34
В Киеве с 13 мая начинают работать 29 рынков. Где разрешена торговля 20:55
больше новостей
Буславец считает, что "зеленая" энергетика дестабилизирует энергосистему Украины 22:26
"Укрзализныця" заявила, что вокзалы и поезда уже готовятся к возобновлению сообщения 16:01 Инфографика
Российские соцсети станут доступны через сутки. В Раде собрали подписи для внеочередного заседания по вопросу 16:59
Зеленский болезненно отреагировал на скандал с братом Ермака, — Трофимов 17:56
Меткомбинаты Пинчука и Миттала снова не захотели купить подешевевшую электроэнергию "Энергоатома", – СМИ 18:34
больше новостей
Кабмин ослабил ограничения для посещения летних террас ресторанов и разрешил гулять небольшими группами
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok