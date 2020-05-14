УПЛ вирішила відновити футбольний сезон

Українська прем'єр-ліга прийняла рішення відновити футбольний сезон з 30 травня, при цьому наступні матчі кубку України та УПЛ з футболу пройдуть без глядачів через пандемію коронавірусу. Про це повідомляє видання Tribuna.com. Очікується, що сезон закінчиться 19 липня, а матчі будуть проводитися без глядачів. Виконавчий директор УПЛ Євген Дикий підтвердив Tribuna.com, що клуби домовилися відновити УПЛ 30 травня, якщо буде дозвіл уряду. До перерви на карантин в УПЛ були зіграні 23 тури. Командам залишилося провести 9 турів. Також стало відомо, що УПЛ перенесла вибори президента. Вони відбудуться після закінчення чемпіонату. Як повідомляли Україські Новини, з початком епідемії коронавірусу український чемпіонат призупинили, як і більшість інших чемпіонатів країн. У зв'язку з послабленням карантинних заходів на тлі спаду епідемії коронавірусу, Чехія, Австрія і Португалія готуються відновити футбольний сезон. В Італії тіфозі залишаться без "живого" футболу до березня 2021 року. Крім того, німецькі власті офіційно схвалили продовження футбольного чемпіонату в країні.