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14 травня 2020, четвер, 17:52 7
Спорт 2020-05-14T18:30:02+03:00
Українські Новини
УПЛ вирішила відновити футбольний сезон

УПЛ вирішила відновити футбольний сезон

Ярина Вацяк
Футбол, Карантин, УПЛ, Коронавірус, футбольний сезон
Футбол Фото: Facebook
Футбол Фото: Facebook

Українська прем'єр-ліга прийняла рішення відновити футбольний сезон з 30 травня, при цьому наступні матчі кубку України  та УПЛ з футболу пройдуть без глядачів через пандемію коронавірусу.

Про це повідомляє видання Tribuna.com.

Очікується, що сезон закінчиться 19 липня, а матчі будуть проводитися без глядачів.

Виконавчий директор УПЛ Євген Дикий підтвердив Tribuna.com, що клуби домовилися відновити УПЛ 30 травня, якщо буде дозвіл уряду.

До перерви на карантин в УПЛ були зіграні 23 тури. Командам залишилося провести 9 турів.

Також стало відомо, що УПЛ перенесла вибори президента. Вони відбудуться після закінчення чемпіонату.

Як повідомляли Україські Новини, з початком епідемії коронавірусу український чемпіонат призупинили, як і більшість інших чемпіонатів країн.

У зв'язку з послабленням карантинних заходів на тлі спаду епідемії коронавірусу, Чехія, Австрія і Португалія готуються відновити футбольний сезон.

В Італії тіфозі залишаться без "живого" футболу до березня 2021 року.

Крім того, німецькі власті офіційно схвалили продовження футбольного чемпіонату в країні.

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