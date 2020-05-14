УПЛ вирішила відновити футбольний сезон

Про це повідомляє видання Tribuna.com.

Очікується, що сезон закінчиться 19 липня, а матчі будуть проводитися без глядачів.

Виконавчий директор УПЛ Євген Дикий підтвердив Tribuna.com, що клуби домовилися відновити УПЛ 30 травня, якщо буде дозвіл уряду.

До перерви на карантин в УПЛ були зіграні 23 тури. Командам залишилося провести 9 турів.

Також стало відомо, що УПЛ перенесла вибори президента. Вони відбудуться після закінчення чемпіонату.

Як повідомляли Україські Новини, з початком епідемії коронавірусу український чемпіонат призупинили, як і більшість інших чемпіонатів країн.

У зв'язку з послабленням карантинних заходів на тлі спаду епідемії коронавірусу, Чехія, Австрія і Португалія готуються відновити футбольний сезон.

В Італії тіфозі залишаться без "живого" футболу до березня 2021 року.

Крім того, німецькі власті офіційно схвалили продовження футбольного чемпіонату в країні.