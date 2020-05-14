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14 мая 2020, четверг, 17:25 46
Экономика 2020-05-14T17:30:01+03:00
Українські Новини
Гривна на межбанке растет третий день подряд

Гривна на межбанке растет третий день подряд

Надежда Комендантова
Гривна, Курс гривны, НБУ, Межбанк, курс на межбанке
Курс гривны.
Курс гривны.

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после после укрепления в среду на 7 коп. в четверг укрепился на 1 коп. до 26,67 UAH/USD. 

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 26,67-26,71 UAH/USD, затем котировки сузились до 26,67-26,69 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 12,34% с 23,74 UAH/USD до 26,67 UAH/USD. 

Как сообщали Українськi Новини, в то время, как за неделю, с 30 апреля по 8 мая, курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился на 16,86 коп. до 27,0563 UAH/USD, экономист прогнозирует плавающий курс доллара, который за оптимистическим сценарием вырастет до 30 гривен за доллар.

Также Европейский банк реконструкции и развития прогнозирует падение ВВП Украины на 4,5% в 2020 году, в то время, как МВФ ухудшил прогноз ВВП Украины с роста в 3% на снижение в 7,7%.

Тем временем эксперты банковской сферы прогнозируют, что в мае могут быть колебания на валютном рынке. Это связано с глобальным кризисом из-за пандемии коронавируса.



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