Гривна на межбанке растет третий день подряд

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после после укрепления в среду на 7 коп. в четверг укрепился на 1 коп. до 26,67 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 26,67-26,71 UAH/USD, затем котировки сузились до 26,67-26,69 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 12,34% с 23,74 UAH/USD до 26,67 UAH/USD.

Как сообщали Українськi Новини, в то время, как за неделю, с 30 апреля по 8 мая, курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился на 16,86 коп. до 27,0563 UAH/USD, экономист прогнозирует плавающий курс доллара, который за оптимистическим сценарием вырастет до 30 гривен за доллар.

Также Европейский банк реконструкции и развития прогнозирует падение ВВП Украины на 4,5% в 2020 году, в то время, как МВФ ухудшил прогноз ВВП Украины с роста в 3% на снижение в 7,7%.

Тем временем эксперты банковской сферы прогнозируют, что в мае могут быть колебания на валютном рынке. Это связано с глобальным кризисом из-за пандемии коронавируса.





