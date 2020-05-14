Двое украинских военных погибли в зоне ООС на плановых занятиях

Двое украинских военнослужащих погибли во время плановых занятий в районе проведения операции Объединенных сил 13 мая. Об этом говорится в сообщении штаба ООС, передают Українськi Новини. "Вчера, 13 мая, во время плановых занятий в районе проведения операции Объединенных сил погибли два военнослужащих", - сказано в нем. Отмечается, что на месте происшествия работают представители военной службы правопорядка и правоохранительных органов, обстоятельства выясняются. Командование Объединенных сил выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших воинов. Как сообщали Українськi Новини, 13 мая боевики 9 раз обстреляли позиции сил ООС, 2 военных ранены и 1 погиб. 12 мая, в зоне проведения операции Объединенных сил боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня, ранен один украинский военный. 11 мая на Донбассе боевики 6 раз обстреляли позиции сил ООС и понесли потери. А в День памяти и примирения боевики 7 раз обстреляли позиции сил ООС, 4 военных ранены. Штаб Операции объединенных сил опубликовал видеодоказательство убийства украинского военного сержанта Владимира Федченко российским снайпером на Донбассе.