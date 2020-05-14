С начала карантина в Украине безработными стали 200 тысяч человек, — Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль отмечает, что с начала карантина статус безработного получили 200 тыс лиц, хотя в начале апреля он озвучивал цифру в 50 тыс безработных.

Об этом он сообщил в ходе выступления в Верховной Раде в среду, передают Українські Новини.

"Только с начала действия карантина почти 200 тыс. лиц получили статус безработного. По нашим прогнозам, в этом году прогнозируется резкий рост безработных до 9,4%", - сказал он.

Шмыгаль добавил, что в 2019 году эта цифра составляла 8,2%.

"Наша цель не только сохранение рабочих мест, но и создание новых", - добавил премьер.

Как сообщали Українські Новини, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в апреле было зарегистрировано 100 тыс. безработных.

Министерство экономического развития и торговли повысило минимальную помощь по безработице с 650 до 1 000 гривен на период карантина.

Ранее Кабмин выделил 4,7 млрд гривен на выплаты потерявшим работу из-за карантина украинцам.

Ранее Українські Новини писали о том, как карантин повлиял на рынок труда в Украине.