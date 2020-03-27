подписаться на рассылку
27.6 28.25
29.75 30.77
˟
27 марта 2020, пятница, 06:30 1521
Общество 2020-03-27T06:30:01+02:00
Українські Новини
Курьеры и водители нужны больше всего: как карантин повлиял на рынок труда в Украине

Курьеры и водители нужны больше всего: как карантин повлиял на рынок труда в Украине

Надежда Комендантова
работа, Карантин, Трудоустройство, Вакансии, Коронавирус, рынок труда
Трудоустройство (иллюстрация). Фото: drogmedia.net.ua
Трудоустройство (иллюстрация). Фото: drogmedia.net.ua

На сайтах поиска работы вырос спрос на антикризисных специалистов, курьеров и водителей из-за введенного Кабинетом Министров 12 марта карантина в Украине.

Об этом Українським Новинам сообщила руководитель экспертно-аналитического центра кадрового портала hh.ua Юлия Дрожжина.

"В связи с текущей ситуаций спросом пользуются антикризисные специалисты, а также специалисты сфер продаж, которые могут также проводить свою работу дистанционно, вырос спрос на курьеров, водителей, дистанционных преподавателей", - сказала Дрожжина.

Также она отметила, что количество активных и обновленных резюме на hh.ua с 12 марта возросло на 60%.

Дрожжина сообщила, что часть работодателей пока поставила набор сотрудников на паузу и тренируют кадровый резерв, но какого-то критического уменьшения вакансий пока еще нет, дистанционная работа используется сейчас как временная мера, но после отмены карантина работодатели хотят вернуться на традиционный тип занятости.

На сайте hh.ua размещено около 10 тыс. вакансий, что не является критическим уменьшением их количества, а на сайте work.ua по состоянию на 24 марта на сайте находилось 30 тыс. вакансий, что в сравнении с 10 марта меньше на 21%.

Согласно графикам вакансий и резюме на work.ua, в каждой из сфер наблюдается снижение количества вакансий и резюме, а количество вакансий с дистанционной работой за последние несколько недель не выросло, она составляет 4%, как и прежде.

Как сообщали Українськi Новини, в среду Кабинет Министров продлил карантин и ввел чрезвычайную ситуацию во всех областях до 24 апреля.

Тем времнем, ВВП может снизиться на 9% из-за продления карантина

Больше новостей о: работа Карантин Трудоустройство Вакансии Коронавирус рынок труда

Работа в Украине: какие сферы самые популярные сре...
Безработица в Украине резко начала расти: на одну ...
Когда пенсии не достаточно: где найти работу людям...
Из-за коронавируса украинские суды могут использов...
Всего 196. За день в Украине стало больше на 40 человек, больных коронавирусом
Кабмин готовит меры для недопущения роста цен на продукты и товары первой необходимости, - Зеленский
Новости
Кабмин сокращает расходы, но не так как надо, гривна снова поплыла 07:00 Новости дня
Полиция устанавливает людей, с которыми контактировали больные коронавирусом 07:00
Курьеры и водители нужны больше всего: как карантин повлиял на рынок труда в Украине 06:30
Михаил Кухар: Цинизм тратить деньги с наших налогов на музеи Голодомора и Небесной Сотни, когда их нужно тратить на продуктовые пайки для стариков, которые сидят дома на карантине 06:17 Мнение
Вместо модной одежды Armani начнет шить медицинские халаты 06:15
больше новостей
Чрезвычайная ситуация: кому и на сколько поднимут субсидии во время карантина 08:04
В Китае от хантавируса умер первый человек. Вакцины от болезни пока не существует 09:35
На индексацию пенсий и выплату пенсионерам по 1000 гривен хотят выделить 20 млрд 14:27
НБУ прекратил продавать валюту для стабилизации курса 19:30
Бойко привез в больницу Рубежного медикаменты и аппарат ИВЛ 07:29
больше новостей
Страховые компании не пришли к единому мнению по выплатам за заболевание коронавирусом COVID-19 13:40
В Китае от хантавируса умер первый человек. Вакцины от болезни пока не существует 09:35
Зеленский готов отменить приказ об отдельных палатах для первых лиц государства, - Кличко 13:03
Вместо экспресс-тестов закупим для Украины еще тесты ПЦР через офис Джека Ма, - Ярославский 11:31
Предприятие Бахматюка приобрело лабораторное оборудование для больницы в Гадяче 15:38
больше новостей
Количество зараженных в Киеве выросло до 47 человек, — Кличко
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok