Курьеры и водители нужны больше всего: как карантин повлиял на рынок труда в Украине

На сайтах поиска работы вырос спрос на антикризисных специалистов, курьеров и водителей из-за введенного Кабинетом Министров 12 марта карантина в Украине.

Об этом Українським Новинам сообщила руководитель экспертно-аналитического центра кадрового портала hh.ua Юлия Дрожжина.

"В связи с текущей ситуаций спросом пользуются антикризисные специалисты, а также специалисты сфер продаж, которые могут также проводить свою работу дистанционно, вырос спрос на курьеров, водителей, дистанционных преподавателей", - сказала Дрожжина.

Также она отметила, что количество активных и обновленных резюме на hh.ua с 12 марта возросло на 60%.

Дрожжина сообщила, что часть работодателей пока поставила набор сотрудников на паузу и тренируют кадровый резерв, но какого-то критического уменьшения вакансий пока еще нет, дистанционная работа используется сейчас как временная мера, но после отмены карантина работодатели хотят вернуться на традиционный тип занятости.

На сайте hh.ua размещено около 10 тыс. вакансий, что не является критическим уменьшением их количества, а на сайте work.ua по состоянию на 24 марта на сайте находилось 30 тыс. вакансий, что в сравнении с 10 марта меньше на 21%.

Согласно графикам вакансий и резюме на work.ua, в каждой из сфер наблюдается снижение количества вакансий и резюме, а количество вакансий с дистанционной работой за последние несколько недель не выросло, она составляет 4%, как и прежде.

Как сообщали Українськi Новини, в среду Кабинет Министров продлил карантин и ввел чрезвычайную ситуацию во всех областях до 24 апреля.

Тем времнем, ВВП может снизиться на 9% из-за продления карантина