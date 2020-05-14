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14 травня 2020, четвер, 05:50 6
Суспільство 2020-05-14T06:45:05+03:00
Українські Новини
З початку карантину в Україні безробітними стали 200 тисяч людей, — Шмигаль

З початку карантину в Україні безробітними стали 200 тисяч людей, — Шмигаль

Кира Молчанова
реєстрація безробітних, рівень безробіття, безробітні, Денис Шмигаль
Безробіття. Фото: kyiv.ridna.ua
Безробіття. Фото: kyiv.ridna.ua

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначає, що з початку карантину статус безробітного отримали 200 тис осіб, хоча на початку квітня він озвучував цифру в 50 тис безробітних.

Про це він повідомив в ході виступу у Верховній Раді в середу, передають Українські Новини.

"Тільки з початку дії карантину майже 200 тис. осіб отримали статус безробітного. За нашими прогнозами, в цьому році прогнозується різке зростання безробітних до 9,4%", - сказав він.

Шмигаль додав, що в 2019 році ця цифра становила 8,2%.

"Наша мета не тільки збереження робочих місць, але і створення нових", - додав прем'єр.

Як повідомляли Українські Новини, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що у квітні було зареєстровано 100 тис. безробітних.

Міністерство економічного розвитку і торгівлі підвищило мінімальну допомогу по безробіттю з 650 до 1 000 гривень на період карантину.

Раніше Кабмін виділив 4,7 млрд гривень на виплати втратили роботу через карантин українцям.

Раніше Українські Новини писали про те, як карантин вплинув на ринок праці в Україні.

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