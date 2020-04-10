За 2 недели в Украине стало на 50 тыс. безработных больше, — премьер-министр Шмыгаль

Количество безработных за последние 2 недели увеличилось на 50 тыс. человек.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил в эфире политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", передают Українськi Новини.

"У нас сегодня более 320 тыс. официально зарегистрированных безработных людей, за последние 2 недели это количество возросло почти на 50 тыс.", - сказал он.

По словам премьера, до карантина в центре занятости регистрировались около 1 тыс. человек ежедневно, после введения карантина - от 4 до 5 тыс. человек в день.

При этом Шмыгаль отметил, что в мае правительство намерено создать около 500 тыс. рабочих мест для того, чтобы Украина не оказалась на пороге еще более глубокого экономического кризиса.

По словам премьера, для этого есть план, созданы соответствующие аналитические центры и Совет экономического развития, в который вошли ученые, экономисты и аналитики.

Как сообщали Українськi Новини, в Кабинете министров планируют возобновить работу общественного транспорта в июне-июле. Тогда же планируют разрешить посещение зон отдыха.

Ранее Кабинет министров планировал разработать новые социальные стандарты для поэтапного выхода из него.

Внештатный советник Президента Владимира Зеленского Игорь Новиков считает вероятным, что после 24 апреля карантин будет продлен, при этом ограничительные меры будут ослаблены.