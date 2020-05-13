Апрельская зарплата Сытника оказалась почти в полтора раза меньше мартовской

Зарплата директора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артема Сытника за апрель составила 151 213 гривен, что меньше, чем он получил в марте этого же года.

Об этом говорится в ответе НАБУ на запрос Українських Новин.

Должностной оклад Сытника составил 126 120 гривен, доплата за выслугу лет - 50 448 гривен, доплата за работу, связанную с доступом к государственной тайне, - 12 612 гривен, доплата за ранг - 800 гривен, надбавка как государственному эксперту по вопросам тайн - 25 224 гривны.

Ограничение зарплаты согласно госбюджету на 2020 год - минус 63 990 гривен.

После удержания налогов и сборов он получил 121 727 гривен.

Как сообщали Українські Новини, в январе зарплата директора НАБУ Сытника составила почти 200 тысяч гривен. Должностной оклад Сытника составил 115 080 гривен.



Кроме того, Артем Сытник заработал в декабре столько же, сколько и в ноябре. После удержания налогов директор НАБУ получил 136 992 гривны.



Ранее сообщалось, сколько заработали все силовики в декабре.

Директор Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артем Сытник задекларировал земельный участок в собственности жены в Севастополе (Крым), 160 тыс. средней ежемесячной зарплаты и 37 тыс. долларов наличных средств за 2019 год.