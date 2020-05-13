подписаться на рассылку
26.6 27
28.65 29.25
˟
13 мая 2020, среда, 21:25 305 Документ
Силовые структуры 2020-05-13T21:26:07+03:00
Українські Новини
Апрельская зарплата Сытника оказалась почти в полтора раза меньше мартовской

Апрельская зарплата Сытника оказалась почти в полтора раза меньше мартовской

Кира Молчанова
Зарплата, НАБУ, Артем Сытник, зарплаты чиновников
Артем Сытник. Фото: genplanua
Артем Сытник. Фото: genplanua

Зарплата директора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артема Сытника за апрель составила 151 213 гривен, что меньше, чем он получил в марте этого же года.

Об этом говорится в ответе НАБУ на запрос Українських Новин.

Должностной оклад Сытника составил 126 120 гривен, доплата за выслугу лет - 50 448 гривен, доплата за работу, связанную с доступом к государственной тайне, - 12 612 гривен, доплата за ранг - 800 гривен, надбавка как государственному эксперту по вопросам тайн - 25 224 гривны.

Ограничение зарплаты согласно госбюджету на 2020 год - минус 63 990 гривен.

После удержания налогов и сборов он получил 121 727 гривен.

Как сообщали Українські Новини, в январе зарплата директора НАБУ Сытника составила почти 200 тысяч гривен. Должностной оклад Сытника составил 115 080 гривен. 


Кроме того, Артем Сытник заработал в декабре столько же, сколько и в ноябре. После удержания налогов директор НАБУ получил 136 992 гривны.

Ранее сообщалось, сколько заработали все силовики в декабре.

Директор Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артем Сытник задекларировал земельный участок в собственности жены в Севастополе (Крым), 160 тыс. средней ежемесячной зарплаты и 37 тыс. долларов наличных средств за 2019 год.

Больше новостей о: Зарплата НАБУ Артем Сытник зарплаты чиновников

НАБУ закрыло дело о декларировании недостоверной и...
Зарплата госсекретаря Мининфраструктуры почти в 7 ...
Премьер-министру Шмыгалю за апрель начислили 47 ты...
Сытник задекларировал земучасток жены в Крыму и 16...
СНБО продлил запрет на русские соцсети, хотя перед выборами Зеленский обещал поступить иначе
Расслабляться нельзя: Зеленский рассказал о втором этапе смягчения карантина
Новости
Апрельская зарплата Сытника оказалась почти в полтора раза меньше мартовской 21:25 Документ
Три страны Европы возобновляют футбольный сезон 21:20
Переговоры правительства с инвесторами в "зеленую" энергетику вышли на финишную прямую, — Буславец 21:18
В Раде намерены субсидировать украинское кино в полном объеме от сметы фильмов 21:12
Похолодание до +1, шквальный ветер и дожди. Прогноз погоды на 14 мая 21:00
больше новостей
Доллар по 30 - оптимистичный сценарий, - экономист 05:50
"Укрзализныця" заявила, что вокзалы и поезда уже готовятся к возобновлению сообщения 16:01 Инфографика
Заморозки, шквалы и град: в Украине объявили штормовое предупреждение 21:34
Бензин на украинских АЗС продолжает дешеветь, с начала года цены обвалились почти на 20%, - АМКУ 20:58
Меткомбинаты Пинчука и Миттала снова не захотели купить подешевевшую электроэнергию "Энергоатома", – СМИ 18:34
больше новостей
Буславец считает, что "зеленая" энергетика дестабилизирует энергосистему Украины 22:26
Заморозки, шквалы и град: в Украине объявили штормовое предупреждение 21:34
"Укрзализныця" заявила, что вокзалы и поезда уже готовятся к возобновлению сообщения 16:01 Инфографика
Зеленский болезненно отреагировал на скандал с братом Ермака, — Трофимов 17:56
Меткомбинаты Пинчука и Миттала снова не захотели купить подешевевшую электроэнергию "Энергоатома", – СМИ 18:34
больше новостей
Кабмин ослабил ограничения для посещения летних террас ресторанов и разрешил гулять небольшими группами
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok