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13 травня 2020, середа, 21:25 5 Документ
Силові структури 2020-05-13T22:15:02+03:00
Українські Новини
Квітнева зарплата Ситника виявилася майже в півтора рази менше березневої

Квітнева зарплата Ситника виявилася майже в півтора рази менше березневої

Кира Молчанова
Зарплата, НАБУ, Артем Ситник, зарплата чиновників
Артем Ситник. Фото: genplanua
Артем Ситник. Фото: genplanua

Зарплата директора Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Артема Ситника за квітень склала 151 213 гривень, що менше, ніж він отримав у березні цього ж року.

Про це йдеться у відповіді НАБУ на запит Українських Новин.

Посадовий оклад Ситника склав 126 120 гривень, доплата за вислугу років - 50 448 гривень, доплата за роботу, пов'язану з доступом до державної таємниці, - 12 612 гривень, доплата за ранг - 800 гривень, надбавка як державному експерту з питань таємниць - 25 224 гривні.

Обмеження зарплати згідно з держбюджетом на 2020 рік - мінус 63 990 гривень.

Після утримання податків і зборів він отримав 121 727 гривень.

Як повідомляли Українські Новини, у січні зарплата директора НАБУ Ситника склала майже 200 тисяч гривень. Посадовий оклад Ситника склав 115 080 гривень. Крім того, Артем Ситник запрацював в грудні стільки ж, скільки і в листопаді. Після утримання податків директор НАБУ отримав 136 992 гривні. Раніше повідомлялося, скільки заробили всі силовики в грудні.

Директор Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Артем Ситник задекларував земельну ділянку у власності дружини в Севастополі (Крим), 160 тис. середньої щомісячної зарплати і 37 тис. доларів готівкових коштів за 2019 рік.

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