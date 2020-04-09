За три дня отпуска директору НАБУ заплатили 21 тыс. гривен. Сколько заработал Сытник за месяц

Зарплата директора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артема Сытника, который не самоизолировался просле случая коронавируса в НАБУ, за март составила 224 495 гривен.

Об этом говорится в ответе НАБУ на запрос Українських Новин.



Должностной оклад Сытника составил 102 097 гривен, доплата за выслугу лет - 40 838 гривен, доплата за работу, связанную с доступом к государственной тайне, - 10 209 гривен, доплата за ранг - 647 гривен, надбавка как государственному эксперту по вопросам тайн - 20 419 гривен, командировочные за три дня - 29 665 гривен, отпускные за три дня - 20 617 гривен.



После удержания налогов и сборов он получил 180 719 гривен.



Как сообщали Українські Новини, в январе зарплата директора НАБУ Сытника составила почти 200 тысяч гривен. Должностной оклад Сытника составил 115 080 гривен.



Кроме того, Артем Сытник заработал в декабре столько же, сколько и в ноябре. После удержания налогов директор НАБУ получил 136 992 гривны.



Ранее сообщалось, сколько заработали все силовики в декабре.