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09 апреля 2020, четверг, 06:45 989 Документ
Силовые структуры 2020-04-09T06:45:01+03:00
Українські Новини
За три дня отпуска директору НАБУ заплатили 21 тыс. гривен. Сколько заработал Сытник за месяц

За три дня отпуска директору НАБУ заплатили 21 тыс. гривен. Сколько заработал Сытник за месяц

Валерия Драгомирова
Зарплата, НАБУ, Артем Сытник
Артем Сытник. Фото НАБУ
Артем Сытник. Фото НАБУ

Зарплата директора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артема Сытника, который не самоизолировался просле случая коронавируса в НАБУ, за март составила 224 495 гривен.

Об этом говорится в ответе НАБУ на запрос Українських Новин.

Должностной оклад Сытника составил 102 097 гривен, доплата за выслугу лет - 40 838 гривен, доплата за работу, связанную с доступом к государственной тайне, - 10 209 гривен, доплата за ранг - 647 гривен, надбавка как государственному эксперту по вопросам тайн - 20 419 гривен, командировочные за три дня - 29 665 гривен, отпускные за три дня - 20 617 гривен.

После удержания налогов и сборов он получил 180 719 гривен.


Как сообщали Українські Новини, в январе зарплата директора НАБУ Сытника составила почти 200 тысяч гривен. Должностной оклад Сытника составил 115 080 гривен. 

Кроме того, Артем Сытник заработал в декабре столько же, сколько и в ноябре. После удержания налогов директор НАБУ получил 136 992 гривны.

Ранее сообщалось, сколько заработали все силовики в декабре.

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