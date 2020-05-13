Депутаты Дубинский и Поляков предлагают отменить только что принятый "антиколомойский" банковский закон

Депутаты Верховной Рады Александр Дубинский ("Слуга народа") и Антон Поляков (внефракционный) предлагают парламенту отменить результаты голосования за законопроект о запрете возврата неплатежеспособных банков бывшим собственникам.

Соответствующие проекты постановлений №2571-д-П и №2571-д-П1 зарегистрированы в Рады 13 мая, передают Українськi Новини.

Тексты проектов постановлений на данный момент отсутствуют на сайте парламента.

Согласно законодательству, пока Рада не рассмотрит данные проекты постановлений, председатель парламента Дмитрий Разумков не имеет права подписывать соответствующий закон.

Как сообщали Українські Новини, принятие земельной реформы и запрет возвращать неплатежеспособные банки бывшим владельцам являются условием для старта новой программы сотрудничества между Украиной и Международным валютным фондом.

Ранее Зеленский приехал в Раду, где рассматривают законопроект о банках во 2-м чтении.

Зеленский одобрил упрощение процедуры рассмотрения большого количества поправок к законопроектам после того, как в "антиколомойский закон" внесено более 13 тыс. поправок.