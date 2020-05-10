Выезд украинцев за границу ограничен только самолетами, – МИД

После того, как посольство Великобритании в Украине заявило, что официальный Киев сообщил партнерам о запрете выезда своих граждан без отдельного разрешения министерства иностранных дел, в ответ ведомство утверждает, что общих ограничений выезда граждан Украины за границу не существует, а в предоставлении разрешений относительно авиапассажиров МИД выполняет только функцию коммуникатора.

Об этом "Европейской правде" сообщили в официальном разъяснении пресс-службы МИД.

Издание пишет, что ранее ряд иностранных дипмиссий, включая посольство Великобритании, которое опубликовало официальное сообщение, утверждали, что Украина запрещает выезд своих граждан без разрешения МИД.

В МИД настаивают, что это ограничение касается только пересечения границы в "закрытых" пунктах пересечения, прежде всего – в аэропортах.

"Действующим законодательством не установлено никаких дополнительных ограничений выезда граждан Украины за границу. В условиях противодействия распространению эпидемии коронавируса в Украине, правительство приняло решение о закрытии отдельных пунктов пропуска через государственную границу, в частности, для воздушного сообщения", - говорится в объяснении.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский утверждает, что рабства в Украине нет, но без контракта граждан за границу не выпускает.

Также Кабмин пообещал не препятствовать заробитчанам в выезде на работу.

Тем временем, Кабмин решил выдавать разрешения на работу за границей отдельно на каждый запрос.